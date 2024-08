Fátima Flórez contó si existe alguna chance de reconciliarse con Norberto Marcos, su ex

La comediante transitó por una infinidad de situaciones problemáticas en el plano personal. Ahora, la talentosa imitadora se encuentra en un periodo de introspección, para sanar el dolor de un vínculo que no pudo seguir adelante con el primer mandatario.

Resulta que le preguntaron si le gustaría reconciliarse con Fátima y volver a edificar una pareja. Lejos de cerrarle las puertas, el productor confesó: “Mi reacción, primero, sería de extremo cuidado, y segundo, de conversar muchas cosas, para un lado y para el otro, porque seguramente yo habré cometido muchos errores”. De hecho, en el piso le consultaron para clarificar su visión: “¿La puerta no la cerrás?”. Eso permitió que Norberto acudiera a una revelación sumamente sentimental, que refiere a su amor latente para con la mujer con la que compartió décadas: “No, por supuesto que no”.

En ese momento, Fátima sorprendió a todos y se comunicó con el programa, más precisamente con Daniel Ambrosino para contar su pensamiento sobre una chance de recomponer el lazo con Norberto. ¿Qué dijo? “Me gusta la armonía, no sé convivir con el conflicto”, expresó la actriz.

Se conoció la verdad sobre la separación de Milei y Fátima

Javier Milei sorprendió con su anuncio sobre su relación con Fátima Flórez. En un mensaje en redes sociales a mediados de abril, el presidente argentino explicó que la separación se debía a las numerosas ofertas laborales que Fátima recibió en Estados Unidos y Europa, junto con las demandas de su propio trabajo y responsabilidades como mandatario.

Aunque expresaron un profundo afecto mutuo, decidieron poner fin a su relación amorosa para mantener una amistad cercana. A pesar del tiempo transcurrido desde el comunicado, la situación entre la pareja sigue siendo tema de conversación. Ángel de Brito compartió nuevos detalles en Los Ángeles de la Mañana, sugiriendo que la separación podría no haber sido tan amistosa como indicaron.

En una entrevista en el programa, Flórez mencionó que la falta de tiempo fue un factor determinante en su separación, aunque aseguró que su vínculo con Milei sigue fuerte. Cuando se le preguntó si sentía celos hacia el presidente, respondió negativamente.

Después de la entrevista, De Brito comentó con franqueza: "Ella dice que el vínculo está intacto y que la falta de tiempo los separó. Pero 'intacto' no parece ser la palabra adecuada cuando la relación está rota".

El periodista agregó: "Según lo que se comenta, Milei está sumamente ocupado y Fátima tiene compromisos de gira. Parece que la falta de tiempo fue un problema recurrente, incluso durante el verano cuando no se vieron".

Concluyendo, De Brito expresó su opinión personal: "Me inclino a pensar que Milei se cansó de la situación y decidió poner fin a la relación, no parece que hubiera un acuerdo mutuo. Esa es mi impresión, no parece haber acuerdo alguno".