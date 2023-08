Fatima Florez habló por primera vez sobre si piensa ser Primera Dama

Sin embargo, la humorista también dejó en claro que existe un pacto tácito entre ella y Milei: "Nosotros puertas adentro no hablamos de trabajo. No tengo por qué meterme a opinar de su trabajo, para eso hay otra gente". La felicidad que siente se palpaba en sus palabras: "Somos muy felices, no tengo mucho más para decir".

Al abordar la posibilidad de que Milei logre la presidencia, Fátima sorprendió con su perspectiva. A pesar de ser pareja de un político en ascenso, la idea de convertirse en primera dama no le parece relevante. "Obviamente que sé que viene muy bien él, que está muy bien posicionado, pero no. No se me ocurrió", reveló con sinceridad.

Pero lo que más llamó la atención es su rotundo rechazo al papel de primera dama. "No se me ocurre a mí pensar en eso de primeras damas. Entre nos, me parece un poco una tilinguería. De verdad", manifestó con contundencia, dejando en claro su postura frente a ese papel.

Fatima Florez 2.jpg

Además, Fátima compartió cómo fue el primer encuentro con Milei en un programa de Mirtha Legrand. "No nos dimos cuenta que nos pasó algo. Hoy, hablándolo con el diario del lunes, nos cayó la ficha que algo pasó", rememoró.

Por último, la comediante se pronunció acerca de su trabajo y si su relación con un candidato presidencial influiría en él. "Soy una actriz y una comediante que hace años que hago personajes, ¿por qué tendría que dejar de hacerlo ahora o estar condicionada? Viva la libertad, carajo", enfatizó, dejando en claro su postura en cuanto a su labor creativa.