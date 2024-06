Espectáculos La Mañana Fátima Flórez Fátima Florez recordó entre lágrimas a Javier Milei: ¿Sigue enamorada?

En una entrevista íntima, la humorista contó por primera vez detales de su relación con el presidente y de cómo tomó la ruptura. La emoción de la artista.







Luego Javier Milei y Fátima Florez terminaran su relación amorosa, en abril de 2024, la actriz y humorista, se animó a hablar y contar en primera persona y contó cómo se siente y qué sentimientos guarda hacia el presidente. En este contexto, no pudo evitar las lágrimas al responder si sigue enamorada del mandatario.

En una entrevista que le brindó a Nelson Castro para Canal Trece, la humorista habló desde el Luna Partk con el alma en las manos. Cuando llegó el momento de hablar sobre su noviazgo con el primer mandatario, terminó emocionada. “Por esas cosas de la vida me tocó estar enamorada de una persona que le tocó ser presidente. Me enamoré y a esa persona le tocó por elección de la gente, de un 55% del público ser presidente. Podría haber sido un empresario o un futbolista”, señaló. “Uno se enamorada de la persona. Soy un ser humano que no tengo por qué reprimir mis sentimientos. Para mí lo que manda es el corazón”, resaltó.

“¿Seguís enamorada de Milei?”, indagó el periodista. “Sigo enamorada de mi profesión. Me da felicidad y fidelidad. Me da emoción que la gente me siga. Me emociona de verdad porque es mi pasión. Mi amor es el público. Ustedes no tienen idea del amor que me da la gente”, señaló, conmoviéndose hasta las lágrimas. “Yo vengo a cumplir mis sueños y no mandatos de otros”, contó, sobre su carrera.