Fátima Flórez se mostró muy cerca de su ex y reveló cómo está de salud

En la jornada de ayer, la prensa especializada en espectáculos, se contactó con Fátima Florez quien dio detalles del estado de su ex pareja: "Estuvo unas horas por un chequeo, pero está todo bien... Le dan el alta en un ratito", comenzó diciendo la actriz quién siguió de cerca el avance de su ex marido.

Fatima.jpg Fátima Florez

Al ser consultada sobre si había podido comunicarse directamente con Norberto, la artista dijo: "Estoy en Los Ángeles ahora, pero hablé con nuestra médica", detalló, dejando saber que estuvo pendiente de su salud a la distancia, tras conocer la noticia que preocupó a todos los seres queridos del productor.

Así se dio a conocer la noticia de la internación de Norberto Marcos

"Último momento, Norberto Marcos se encuentra internado en el Sanatorio de la Trinidad. Fue ingresado ayer", comenzó anunciando la periodista Nancy Duré al comenzar el programa de Socios del Espectáculo en la pantalla de El Trece.

Rápidamente, detalló: "Yo cuando me enteré, me asusté mucho, en principio pensando en los problemas que viene acarreando, problemas cardíacos y demás. Me llevaron tranquilidad, me dijeron que él fue por un chequeo, aparentemente lo que tiene es una infección urinaria".

fatima-florez-y-norberto-jpg.jpg

Más adelante agregó: "A raíz de eso, lo dejan internado porque él tiene problemas de diabetes y complicaciones generales, entonces lo dejaron chequeándose", afirmó la panelista. En ese momento, Rodrigo Lussich comentó: "Es una cuestión menor, no desestimable, pero nada grave".

Desde 2006, Norberto debe hacerse chequeos permanentes ya que sufrió un infarto por el que tuvo que ser operado cuatro veces. Tras la separación de Fátima, tuvo varios problemas de salud por los que fue al médico para controlar su estado. En su momento, en una nota para Socios del Espectáculo, el productor afirmó: "Siempre la cuidé y me costó 4 stents y 2 by pass".

De hecho, en agosto de 2023, se generó mucha preocupación alrededor de la salud del productor, ya que se tuvo que someter a varios estudios médicos, aunque él mismo afirmó que estaba todo bien.