Florencia Peña contó cómo terminó su relación con Marley

Florencia Peña habló sobre su relación con Marley

"Con Marley no estoy distanciada. Lo que pasa es que estuve cinco meses afuera. Me fui a Carlos Paz, después a Madrid, y luego a México", aclaró la actriz, desmintiendo cualquier tipo de conflicto con el conductor. Además, reforzó el cariño y la profundidad de su relación al afirmar: "Con Marley tenemos una relación, me lleva muchos años... nosotros somos amigos desde hace muchísimo tiempo".