Furia contó cómo deberá moverse en la vida ahora que le confirmaron la leucemia

"Chicos, tengo leucemia", expresó Juliana ante la mirada atónita de los presentes, sumergiéndolos en un mar de preocupación y desconcierto. Sin embargo, no tardó en ofrecer detalles sobre su condición. "No es joda, no es chiste, no es nada", aclaró, destacando que se encuentra en la etapa uno de la enfermedad, lo que le permite continuar en la casa sin necesidad de tratamiento inmediato.

Además, Furia enfatizó la importancia de llevar un estilo de vida saludable y dejar ciertos hábitos dañinos. "Vida sana, que no fume tanto, porque saben lo que hace el cigarrillo", señaló, consciente de los cuidados que su condición demanda. Esta nueva realidad también implicará un cambio en sus actividades cotidianas. "Ya no puedo entrenar lo que entrenaba antes, o sea que no puedo hacer nada", lamentó, resignándose a adaptarse a su nueva realidad.

Furia 2.jpg Furia

Furia tranquilizó a todos los participantes de Gran Hermano

A pesar del impacto de la noticia, Juliana Scaglione se mostró optimista y determinada a seguir adelante. "Quédense tranquilos que estoy bien, si no, no estaría acá adentro", aseguró, transmitiendo un mensaje de fortaleza y esperanza a sus compañeros. Sin embargo, no dejó de lado el origen emocional de su enfermedad, atribuyéndola a las tensiones familiares no resueltas. "Quiero que quede claro que este juego no hizo nada para que yo esté así hoy", afirmó, revelando una parte más íntima de su lucha.

Con estas palabras, Juliana "Furia" Scaglione conmovió a todos en la casa de Gran Hermano, mostrando una valentía que trasciende los límites del juego y tocando fibras sensibles que resonarán en cada uno de sus compañeros.