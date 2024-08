Furia, la ex Gran Hermano, terminó a los gritos en un evento solidario en Uruguay

“Furia discute con los organizadores y dice que hasta que no borren las notas de las cámaras no vuelve al evento”, escribieron en el perfil de X de El ejército de Lam.

Furia no da notas y sigue ninguneando noteros.



Que dira Matilda del Look? #LAM pic.twitter.com/o4MbktpUT7 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) August 21, 2024

También informaron, desde la cuenta, que Furia “no da notas y sigue increpando a noteros”. Incluso en uno de los videos se la veía a Scaglione discutir con el periodista uruguayo Gustavo Descalzi.

El evento del que participó Furia fue. Beneficio de la Fundación Procasmu. Contó con más de 60 personalidades que se pusieron los gorros y los delantales para servir el primer plato a los más de 350 invitados

Furia discute con los organizadores y dice que hasta que no borren las notas de la camaras no vuelve al evento.



Se fue a encerrar a su cuarto #LAM pic.twitter.com/JbVgDMC2ZS — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) August 21, 2024

El pedido de Furia a sus fans

Furia fue una de las personalidades más polémicas de la última edición de Gran Hermano y, pese a no haber ganadora el reality, se ganó el cariño de mucha gente que la acompaña a donde vaya la furiosa.

Sin embargo, previo a desembarcar en Montevideo, Juliana usó sus redes sociales para hacer un pedido a sus fanáticos.

“Buen día furiosos. No lleven regalos por favor porque no voy a poder traerlos”, expresó la mediática poniendo límites a sus seguidores. Luego pidió: “Traigan mate y ganas de abrazarme”.

Furia contra sus fans

A casi un mes y medio de la final de Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione, quien fue una de las participantes más destacadas del reality de Telefe, sigue contando con un importante fandom que la apoya y compra su “personaje”.

Sin embargo, muchos “furiosos”, como se ha bautizado a su base de fans, comenzaron a soltarle la mano y bajarse del barco tras sentirse decepcionados con la persona con la que mas empatizaron adentro de la casa de GH y con la que conocieron por fuera. En ese agitado marco, Furia hizo polémicas declaraciones en el stream de Alex Caniggia, TODA, y desató una verdadera “guerra” entre sus fanáticos en X.

“Me hincha las pelotas cuando me dicen ‘yo por di todo y me gasté toda la guita por vos’”, le dijo Furia a Alex en el segmento en vivo de la terapia. Y agregó, picante: “Pero yo fui participante, ¡flaco! Yo no te obligué a poner la tarasca. ¡Pará! Ahí me enojo, porque digo ‘¿dónde está mi plata?’. Me afanaron”.

El clip de los controversiales comentarios de Furia sobre sus fans se hizo viral y dividió las aguas dentro de su propio fandom. “¿Tan mal agradecida tenés que ser para no valorar el esfuerzo que hicimos por vos?”, tuiteó una usuaria. Y recibió una fuerte respuesta de otra fan de Juliana: “Ella no obligó ni obliga a nadie a esforzarse a que le den algo, se supone que quien da o dio lo hizo de corazón sin esperar nada a cambio”.

En ese hostil ida y vuelta, otra usuaria comentó: “Primero, es verdad ella no tenía ni idea del afuera y nadie nos obligó a nada. Segundo, a las que nos gusta su personaje, claramente, entendemos que lo dice es con humor”. “Yo me siento cada vez más decepcionada. Igualmente, le deseo mucho éxito, salud y todo lo que quiera, pero me bajé hace tiempo... No me guste como realmente es”, sumó otra ex seguidora de la exparticipante de Gran Hermano 2023.