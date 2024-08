El ataque de bronca de Furia con sus fans: qué pasó

“Me hincha las pelotas cuando me dicen ‘yo por di todo y me gasté toda la guita por vos’”, le dijo Furia a Alex en el segmento en vivo de la terapia. Y agregó, picante: “Pero yo fui participante, ¡flaco! Yo no te obligué a poner la tarasca. ¡Pará! Ahí me enojo, porque digo ‘¿dónde está mi plata?’. Me afanaron”.

El clip de los controversiales comentarios de Furia sobre sus fans se hizo viral y dividió las aguas dentro de su propio fandom. “¿Tan mal agradecida tenés que ser para no valorar el esfuerzo que hicimos por vos?”, tuiteó una usuaria. Y recibió una fuerte respuesta de otra fan de Juliana: “Ella no obligó ni obliga a nadie a esforzarse a que le den algo, se supone que quien da o dio lo hizo de corazón sin esperar nada a cambio”.

En ese hostil ida y vuelta, otra usuaria comentó: “Primero, es verdad ella no tenía ni idea del afuera y nadie nos obligó a nada. Segundo, a las que nos gusta su personaje, claramente, entendemos que lo dice es con humor”. “Yo me siento cada vez más decepcionada. Igualmente, le deseo mucho éxito, salud y todo lo que quiera, pero me bajé hace tiempo... No me guste como realmente es”, sumó otra ex seguidora de la exparticipante de Gran Hermano 2023.

Furia le hizo un ultimátum a María Becerra: “Me robó”

Juliana “Furia” Scaglione se las rebusca para ocupar los portales del espectáculo tras la finalización de Gran Hermano hace más de un mes. Ahora, la doble de riesgo apuntó, una vez más, contra María Becerra a quien tildó de “ladrona”.

La exjugadora del reality de Telefe sigue apuntando contra todos sus detractores y no se olvida de quienes le soltaron la mano tras su salida de la casa que fue envuelta en polémica. Enojadísima, Furia aseguró que la Nena de Argentina la “copia” y, se mostró molesta porque la cantante dejó de seguirla en las redes sociales.

Fue en Te lo juro (Carajo), su programa de streaming, que explicó su postura. “María es una mina que arrancó desde abajo y, aparte, yo soy re fan de ella. Como cualquier músico que arrancó de a poquito, porque ella empezó siendo youtuber”, dijo la doble de riesgo.

“El tema es cuándo van, cantan o hacen un evento tan zarpado y le indican: “Decí esto”, porque para mí ella no lo dice porque quiere, o “¡Vamos mis furiosas!”. Eso es porque está mal asesorada, y yo quiero saber quién es su manager y que me diga: “Sí, Juli, la verdad que te robamos un montón de cosas que hacés” o “Nos inspiraste” sería la buena palabra”, expresó molesta por las actitudes de la productora de Becerra.

Al mismo tiempo, tildó a la cantante de haberse apropiado de algunas frases cuando ella estaba dentro de la casa. “La realidad es que inspiré desde el adentro. Robaron un montón de cosas del formato, y a muchas cosas, a muchas personas, para hacer negocio y no se hacen cargo”, expresó.