Furiosa, Morena Rial escapó de las cámaras de LAM y terminó en una fuerte pelea

Todo comenzó cuando Rodrigo Bar, notero del programa, interceptó a Morena para obtener una declaración suya respecto a las causas judiciales que la involucran. Lejos de aceptar el micrófono, Morena se mostró desde el primer momento irritable, esquiva y agresiva. “No me molestes, no me importa que estés trabajando. No tengo ganas de hablar con vos, te agradezco. Te pido que no me jodas”, respondió ante la primera consulta, mientras se refugiaba en un kiosco cercano junto a unas amigas.