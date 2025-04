Así amenazaba Morena Rial a sus víctimas para que no denuncien los robos

Según el abogado Carlos Nayi, la influencer, Morena Rial, amenazaba a sus victimas para que sus robos no salgan a la luz.

Carlos Nayi reveló: “ella les mandaba mensajes de texto amenazando para que no la denunciaran, les decía que iba a contratar a unos amigos de ella para matarlo, que su padre era poderoso y que si elegía el camino de la Justicia los iba a escrachar".

Luego, dejó en claro que las amenazas iban dirigidas a su ex, Facundo Ambrosioni, a quien también habría robado: “Le decía que lo iba a mandar a matar, que le iba a romper el auto, y le dijo textual ‘si a mí me llegan a denunciar, no sobrevive nadie, ni mi hijo’”.