Furiosa, Yanina Latorre explotó contra Diego por hacerle perder 100 mil dólares

La panelista de "LAM", un rostro familiar en la televisión argentina, explicó que antes de ser tan conocida como lo es hoy, solía seguir las indicaciones de su esposo respecto a qué trabajos aceptar. "¿Te acordás cuando me ofrecieron hacer Playboy y me dijiste que no? Y me daban buena guita...", señaló Yanina, mirando a Diego con una mezcla de humor e incredulidad.

Latorre 1.jpg Yanina Latorre y Diego

La fuerte cifra que Yanina Latorre tuvo que rechazar por culpa de Diego

Diego, sorprendido por el monto ofrecido en aquel momento, no pudo ocultar su asombro. "¿100 luquitas eran? ¿No se puede volver el tiempo atrás no? ¿Es imposible?", comentó con un tono que oscilaba entre la broma y la nostalgia. Yanina, por su parte, reflexionó sobre su situación en aquel entonces: "Yo era sometida, cuando era chica era medio pelo... Ahora no te preguntaría. Igual no sé si la hago ahora".

La decisión de Yanina de declinar la oferta no solo fue influenciada por la negativa de Diego, sino también por la dinámica de poder en su relación en aquellos tiempos. "En un momento cuando en este país se ganaba plata me ofrecieron como 100 mil dólares y este hijo de pu... (señalando a su marido) no me dejó, te lo juro", añadió, fiel a su estilo directo y sin filtros.

La discusión no solo involucró a la pareja, sino también a Diego, hijo de ambos, quien aportó un toque de humor al comentar: "Por 100 lucas la saco yo la foto".

Latorre 2.jpg Yanina Latorre y Diego

Yanina Latorre admitió que quiso pisar a su esposo con el auto

Las “divertidas” peleas entre la pareja vienen siendo noticia en los últimos días, luego de que la Angelita asegurara que quiso “pisarlo con el auto”. “Me agarró un ataque de locura cuando estaba en casa, tomando vino. Le escribo un WhatsApp porque no sé qué le quería preguntar y él se había ido a pasear al perro. Pasaron 15 minutos y no me contesta. Estás con el perro y el teléfono en la mano. Sabés cómo salí con el auto a pisarlo”, disparó la angelita.

“Lo fue a buscar porque pensó que estaba adentro de una casa con una mina, tóxica”, agregó Ángel sobre el pensamiento que tuvo su compañera de trabajo. “Pensé que estaba gar***** con una vecina. Lo que me faltaba, humillame pero no en el country”, lanzó la panelista sobre lo primero que se le vino a la cabeza en ese momento.

“Lo agarré paseando con el perro. Fui y viste cuando le frenás como para pisarlo, así lo hice y le dije '¿de dónde venís?'. Esto fue hace dos semanas”, explicó Yanina.