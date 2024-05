Por qué Yanina Latorre quiso atropellar a su esposo Diego con el auto

Yanina Latorre siempre cuenta las intimidades de su vida y no se guarda nada. Hace unos días, la panelista recordó una anécdota en LAM que contó Diego Latorre en su debut en Bondi, el nuevo programa de streaming que los reunió como conductores, y relató por qué casi lo atropella con su auto, a altas horas de la noche.

La mediática confesó que su esposo era muy celoso en el comienzo de su relación y los primeros años de su matrimonio. “Es verdad que es muy celoso, ahora menos que antes, pero no llega a esa toxicidad…”, determinó Yanina y Ángel de Brito le recordó que Diego había mencionado que ella también tenía ataques de celos.

“El otro día dijo que vos también eras celosa. Te mandó bien al frente”, le recordó el conductor a su panelista en LAM. El periodista contó que el exfutbolista sacó a la luz una situación que vivió con Yanina, durante su debut en Bondi, en la que aseguró que su esposa se sacó porque no le contestó un mensaje.

Cómo fue el ataque de celos que tuvo Yanina Latorre

“Me agarró un ataque de locura cuando estaba en casa, tomando vino. Le escribo un WhatsApp porque no sé qué le quería preguntar y él se había ido a pasear al perro. Pasaron 15 minutos y no me contesta. Estás con el perro y el teléfono en la mano. Sabés cómo salí con el auto a pisarlo”, disparó la angelita.

“Lo fue a buscar porque pensó que estaba adentro de una casa con una mina, tóxica”, agregó Ángel sobre el pensamiento que tuvo su compañera de trabajo. “Pensé que estaba gar***** con una vecina. Lo que me faltaba, humillame pero no en el country”, lanzó la panelista sobre lo primero que se le vino a la cabeza en ese momento.

Fernanda Iglesias intervino y recordó un episodio que le contó sobre lo que hacía Diego para controlarla cuando estaba afuera de su casa. “Yani me contaste que una vez te llamaba y no hablaba”. “Sí, para escuchar el ruido del entorno”, confesó sobre la maniobra que ponía en práctica su marido para saber si se estaba escondiendo en un baño.

YANINA-Y-DIEGO-LATORRE.jpg Yanina Latorre habló de la particular escena que le hizo a Diego.

Así fue la reacción de Yanina Latorre

“Claro porque cree que si estoy en un baño, hace eco en el telo. Cree que soy boluda y voy a atender desde el telo”, expuso Yanina y provocó la risa de sus compañeros de programa. Además, retomó el tema del momento en el que encaró a Diego con el auto, tras salir a pasear a su perro.

“Lo agarré paseando con el perro. Fui y viste cuando le frenás como para pisarlo, así lo hice y le dije '¿de dónde venís?'. Esto fue hace dos semanas. Yo decía cómo se fue con el perro y no contesta, porque él es muy paranoico con el WhatsApp”, explicó Yanina sobre todo lo que se le ocurrió en ese momento.

A pesar de exponer la determinación que tomó con su pareja con lujo de detalle, la panelista se confesó con Ángel y el resto de las angelitas, al reconocer que tuvo una reacción desmedida. “Igual me llamó la atención mi reacción, salí directamente a pisarlo”, expuso Yanina, asustada por la decisión que había tomado al no saber de su marido.