Georgina Barbarossa contó por qué está faltando seguido a su programa

Georgina Barbarossa.jpg La actriz y conductora se sorprendió con la actividad del Mercado Central de Buenos Aires.

Ni bien comenzó la emisión, Georgina contó que tenía dos noticias, una relacionada con lo familiar y, la otra, con lo profesional. Por un lado, contó que su ausencia tuvo que ver con un viaje breve para visitar a su nieta Julia, primogénita de su hijo Juan Lecuna, dado que la beba había cumplido un año el pasado el pasado 23 de octubre. “Jueves y viernes fui a ver a mi nieta, que me dice ‘abu’. Cada vez que me dice ‘abu’ yo viajo”, contó Barbarossa. “La amo, esa chica me cambió la vida. Ahora entiendo a todos los abuelos”, agregó respecto a sus sentimientos.

Los detalles de la serie en la que se encuentra trabajando Georgina Barbarossa

Luego, Georgina Barbarossa sorprendió a sus panelistas al contar que volverá a la ficción el año que viene, luego de estar un par de temporadas alejada de su faceta como actriz. “Estuve grabando una serie que va a salir el año que viene”, contó la conductora sin dar muchos detalles.

“Volví a la ficción después de siete años que no hacía ficción en la tele. La última vez fue acá, en Telefe, y se llamaba Golpe al corazón. Hacía pareja con Germán Kraus y era la mamá de Sebastián Estevanez”, rememoró.

Si bien Barbarossa no dio demasiadas pistas sobre el trabajo que está realizando, el medio Infobae reveló que será parte de Viudas Negras, una comedia protagonizada por Pilar Gamboa y Malena Pichot. El rodaje de la serie comenzó a finales de octubre y se trata de una coproducción entre la señal TNT y el servicio de streaming Flow.

Según se resume en su sinopsis oficial, la serie cuenta la historia de Maru (interpretada por Gamboa), una mujer que lleva una vida acomodada en un barrio cerrado, y de su amiga Mica (Pichot), dueña de una peluquería. En su adolescencia Maru y Mica fueron ‘viudas negras’ y, de manera inesperada, este pasado vuelve a su presente.

La dirección corre por cuenta de Nano Garay y Coca Novick. Además de Gamboa, Pichot y Barbarossa, el elenco está conformado por María Fernanda Callejón, Minerva Casero, Agustina Tremari, Pachu Peña, Jerónimo Bosia, Mónica Antonópulos, Julián Lucero, Alan Sabbagh, Emilia Mazer y Marina Bellati, entre otros.