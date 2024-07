Gloria Carrá contó cómo fue su primer cara a cara con Rusherking, el novio de su hija

Luego de promocionar el show de teatro que actualmente se encuentra protagonizando, Gloria habló acerca del cara a cara que tuvo Rusher. En primer lugar, el conductor le preguntó si ya le hizo la polenta, que es una de la especialidades de la actriz. "No, le cebé mates", contestó entre risas.

De todos modos, finalmente se dio el encuentro que tanto esperaba y Gloria Carrá al fin pudo conocer a su famoso yerno.

Gloria Carrá explotó contra sus compañeros: "Quieren que les pongan pendejas"

Gloria Carrá dio su opinión sobre los productores de televisión al sostener que hay cosas que no se modifican porque "no cambian la cabeza". Además, la actriz, que actualmente está alejada de la pantalla chica, le pegó durísimo a los actores mayores de 40.

"No cambiaron la cabeza. Siguen mostrando a señores de más de cuarenta y pico con chicas de veinte sin justificarlo por ningún lado. Ahora, si van a contar una historia de una mina de cuarenta que sale con uno de veinte, esa sí la van a re justificar. Si es al revés, no", comenzó la madre de Ángela Torres en diálogo con Por si las moscas (La Once Die). La actriz, que está haciedo teatro, siguió manifestando su indignación: "El chabón tiene cuarenta y pico y le ponen al lado a una chica hermosa, preciosa, flaquísima, de veinticinco, y nadie dice nada’’.

Gloria reveló que esas situaciones se dan, principalmente, por las exigencias de los actores. "Los que ya van pasando los cuarenta lo que quieren es que les pongan al lado una pendeja para sentirse jóvenes, esa es la realidad", sentenció. Confirmada en el "Bailando", manifestó: "Me ha pasado en un momento de mi vida no estar trabajando y que me llamen para hacer algo y escuchar al productor preguntar ‘¿está linda?’, cuando en realidad soy actriz hace mucho tiempo. Creo que hay mucho por cambiar".

De esta manera, la madre de Ángela Torres y suegra de Rusherking no se guardó nada y opinó fuertemente contra sus colegas. Durísimo.