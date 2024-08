Iliana Calabró reveló cómo quedó la relación con su hermana Marina tras el escándalo familiar

A pesar de este segundo desencuentro, parece que las hermanas han vuelto a encontrar la armonía, y Iliana Calabró recientemente compartió detalles sobre el estado actual de su relación con Marina. En diálogo con Intrusos, Iliana expresó: "Las cosas con mi hermana están muy bien. Estuvimos charlando ayer. Ahora no tengo mucho tiempo porque estamos de gira, pero donde hay amor, hay amor". Estas palabras reflejan un deseo de mantener la paz familiar, a pesar de los altibajos que han enfrentado.

En cuanto a la relación de Marina con Rolando Barbano, Iliana prefirió mantener un perfil bajo, aunque expresó su felicidad por ver a su hermana contenta. "Están bien. Me pone feliz verla contenta", dijo, y luego bromeó: "No me hagas entrar en detalles porque estamos bien y queremos seguir felices por la vida". Esta actitud demuestra el deseo de Iliana de evitar más conflictos y mantener la buena sintonía familiar.

Qué dijo Iliana Calabró sobre la relación de Marina y Rolando Barbano

El periodista de Intrusos también aprovechó la oportunidad para recordar el incidente en los premios Martín Fierro de la Radio, donde Barbano había "ninguneado" a Marina, lo que generó un distanciamiento en su relación. Sin embargo, Iliana confirmó que, a pesar de ese mal momento, su hermana y el periodista han logrado reconciliarse. "Sí, y está con un poco menos de trabajo. ¿Viste que me escucha?", respondió Iliana con un toque de humor, haciendo alusión a los consejos que le habría dado a Marina.

A pesar de las dificultades que han enfrentado, las hermanas Calabró parecen haber encontrado un equilibrio en su relación. Iliana, consciente de la importancia de la familia, ha dejado claro que siempre buscará estar en paz con su hermana, independientemente de los desacuerdos que puedan surgir. "Donde hay amor, hay amor", concluyó, reafirmando su compromiso con mantener la unión familiar.