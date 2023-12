Isabel confesó su gran fantasía dentro de la casa de Gran Hermano

Cuál es la fantasía sexual de Isabel que quiere cumplir en Gran Hermano

“Me encanta verme bien. Me hace entrar en calor ese tema. Hago lo que quiero y cuando quiero. No tengo vergüenza y no tengo culpa. Gracias a mi mamá, que me dijo: ‘Vas a tener sexo, vas a tener donde quieras, cuando quieras y como quieras’", reveló antes de agregar: "Me gustan las mujeres tipo hombre".

Isabel Gran Hermano 1.jpg Isabel es la participante más polémica de Gran Hermano

"Yo nunca estuve con una mujer, pero siempre tengo esa fantasía. Estaría bueno", admitió revelando su fantasía sexual. "Yo estuve solo una vez", admitió Rosina. "Yo quiero estar una vez en la vida. No me quiero ir de esta vida sin hacerlo", siguió Isabel antes de aclarar que sabía con quién lo haría de la casa.

"Ya sé quién es", aseguró Rosina antes de señalar a Agostina: "Es ella". "¡Qué hija de puta!", respondió Isabel dándole la razón. Lejos de sentirse cómoda, la participante policía de la casa respondió: "Isa, me muero de vergüenza".