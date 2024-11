Jimena Monteverde expuso cuál es el famoso que peor cocina

Es que en Almorzando con Juana, Jimena Monteverde suele recibir a varios famosos en su cocina , por lo que allí puede detectar las habilidades de cada uno sólo con observar cómo sostienen los utensilios. Tanto es así, que aseguró que son varias las celebridades que no tienen mucha idea en todo lo que es el rubro gastronómico.

Jimena Monteverde-cocina-chino leunis-2.jpg

De este modo, a la hora de analizar cuáles son los que tienen más problemas en la cocina, expuso que hya dos famosos que le quedaron marcados por ser los peores en esta sección del programa. “Hay varios que por ahí no tienen ni idea de nada”, lanzó entre risas.

Sin embargo decidió entenderlos, aunque no temió a la hora de exponer sus nombres: “Pero bueno, la vez pasada estuvo (Darío) Barassi que estuvo divertidísimo, él no tenían ni idea de nada. Estuvo el Chino (Leunis) también, te das cuenta que no tienen ni idea de cocina” .

Más allá de no contar con sus habilidades, reconoció que le ponen ganas para que esta sección del programa pueda salir a flote: “Sí, obvio, la reman además es muy divertida y justamente lo que creo es que a la gente le divierte ver eso”.

Jimena Monteverde-cocina-DArío Barassi.jpg

Jimena Monteverde confesó cómo será su futuro laboral

Teniendo en cuenta que ha ganado protagonismo en el programa, la cocinera se mostró muy contenta por la oportunidad. “Es un segmento divertido que está para divertirse y pasarla bien”, contó Jimena Monteverde.

Es por eso que cuando le preguntaron desde Ciudad Magazine sobre su futuro laboral, no dudó en asegurar que seguirá junto a Juana Viale y Mirtha Legrand: “Sí, por ahora seguimos, así que sí, creo que también en el verano en algún momento”.