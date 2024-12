Jorge Rial contó a qué dos estrellas despedirán de TN en los próximos días

El creador de Intrusos no vaciló en aseverar que el canal del Grupo Clarín prescindirá de los servicios de un conductor muy renombrado, de extensa trayectoria. Jorge explicó: “TN borra toda la línea de las 10 de la noche. Aparentemente a Marcelo Bonelli le ofrecieron el domingo y dijo que no”.

Acto seguido, el hombre de C5N añadió detalles de un entramado complejo, que refiere a las puertas clausuradas con las que se toparía Bonelli: “A La Nación+ no puede ir, como Milei lo odia de la manera que lo odia, lo deja en un lugar difícil”. Un escenario desconocido hasta el momento.

La otra figura importante de la que se desprendería TN

Como si el cimbronazo de semejante despido no fuese suficiente, Jorge Rial agregó otro nombre en esta danza de comunicadores que saldrián de TN y sorprendió al identificarlo y confirmar la nueva casa a la que aterrizará: “El otro que también vuela es Joaquín Morales Solá, que ya cerró con La Nación”.

Para concluir, Jorge aseguró que todo se entrelaza con el cortocircuito de estos periodista con el primer mandatario del país: “A dos voces es un programa político clásico, hay que reconocerle esto, es un año difícil para Bonelli. Al grupo lo incomoda mucho porque Milei lo odia y llama”.

No es ningún secreto que el presidente Javier Milei no se lleva del todo bien con ciertos periodistas que trabajan en la televisión. Mas precisamente, de la señal de TN, uno de los que menos quiere es a Marcelo Bonelli, comunicador al que criticó con dureza en las últimas semanas. Claramente, un posición que no agrada, y mucho, al canal de noticias.