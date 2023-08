Espectáculos La Mañana Jorge Rial Jorge Rial contó qué sintió cuando estuvo muerto en Colombia

Jorge Rial.

Se cumplieron tres meses desde que Jorge Rial sufrió un infarto en Colombia. Fueron 10 los minutos que el periodista llegó a estar muerto. En su visita a sus compañeros de Argenzuela, manifestó: “Primero, perdón por la voz. Es la que quedó después de haber tenido un caño 14 horas en la garganta. Un espectro, casi me convierto en eso. Pasé a saludar porque los extraño y sé que la pasaron mal, que se sufrió mucho, mucha angustia”.

Jorge Rial. "Fue muy angustiante lo que pasamos todos hace 20 días en Colombia. En donde estaba y en donde me atravesó la situación que todavía estoy tratando de reconstruir. Una situación extrema que nadie pensó que me iba a pasar y que me tocó", dijo el conductor quien una vez que recibió el alta médica, inmediatamente retornó a Buenos Aires.

“Lo primero que me atravesó fue el cuerpo, estoy haciendo las primeras salidas estoy saliendo a caminar. Y después, la cabeza. La cabeza me la partió en mil pedazos porque nadie está preparado para morirse. Literalmente fue lo que me pasó: la hoja clínica dice ‘muerte súbita’. Estuvieron 10 más o menos 10 minutos tratando de reanimarme, me dieron tres descargas eléctricas y me cagaron literalmente a palos”, detalló sobre los minutos dramáticos que transitó en la Clínica del Country en Bogotá.