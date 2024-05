Jorge Rial y una fuerte crítica a Gran Hermano y a Furia: "Es un espanto"

Jorge Rial suele ser mencionado en redes sociales en las galas de Gran Hermano cuando los televidentes comparan su conducción con la de Santiago del Moro. En los últimos programas, el actual conductor del reality de Telefe fue muy criticado por no frenar los insultos y gritos de Juliana Scaglione , más conocida como Furia .

Si bien abandonó el formato por decisión propia y dejó en su lugar a Mariano Peluffo, el conductor contó qué haría él si estuviese al frente de la actual edición de Gran Hermano: "Yo le pondría un límite , y no creo que ese que le pusieron, el de que esté constantemente en la placa porque, además, creo que Furia tiene un apoyo bastante fuerte afuera”.

“Yo, personalmente, la sacaría del programa. Y haría un show grande. Estoy dos horas, solito con ella, poniéndole los puntos”, aseguró Jorge Rial.

Qué pasó con Furia en Gran Hermano

Tras los últimos episodios de violencia, la producción del programa decidió sancionar a Furia mandándola a placa todas las semanas hasta que termine el la temporada. Además, los rescatistas que salvaron al perro Arturo y lo ofrecieron para que entrara a Gran Hermano, pidieron que se lo devuelvan por el grado de violencia que se vive dentro de la casa.

Una pelea intensa entre Furia y Mauro





Sin embargo, Furia no solo sigue dentro del juego sino que tiene un fandom tan grande que la apoya a pesar de todo y prefiere hacer la vista gorda ante las actitudes irrespetuosas de la jugadora.

Intrusos, fuerte contra Gran Hermano

Es en este contexto que en el programa de ayer de Intrusos, cuando abordaron el tema, Marcela Tauro se mostró lapidaria con Gran Hermano, con la producción y hasta ligó el conductor, Santiago Del Moro.

“Yo entiendo que es un programa de televisión y entiendo que es show, pero también entiendo que cuando les conviene anulan las reglas. Furia mí me gustaba en un momento, pero es insoportable ahora y usa también la enfermedad para envalentonarse. Y esta piba enojada puede hablar barbaridades de la producción. Está demasiado creída”, arrancó diciendo la especialista en espectáculos.

Por su parte, la panelista Marcela Baños destacó: “Yo ayer escuché a Santiago del Moro decir ‘la casa es todo’. Y no es así. Las personas son todo. Primero hay que preservar la salud de todos y ayer hubo una violencia que no está buena. No hay un stop. Vale todo”.

Finalmente, Karina Iavícoli también se sumó y acotó: “También con esa bajada de línea que hace el canal de ‘Ustedes no entienden el juego’, que es como un mantra, me atrevería a decir a que el canal estaría pensando en sacársela de encima a Furia, porque esto ya excede los límites. Ayer ella le faltó el respeto a Santiago del Moro. No les gusta la actitud que tiene”.