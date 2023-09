Juliana Díaz indignada con Maxi Giudici luego de que dijera que el Conejo le salvó la vida

Fue una sorpresa para todos cuando Maxi Giudici , ex participante de Gran Hermano , anunció que quería entrar al Bailando 2023 tan solo dos días después de su intento de suicidio, que lo llevó a ser internado en el Hospital de Ramos Mejía. Esta declaración ha generado fuertes reacciones, especialmente por parte de su ex pareja, Juliana Díaz , quien participa en el mencionado certamen.

Juliana Díaz, visiblemente indignada, expresó su descontento con las declaraciones de Maxi Giudici en una entrevista en "Editando Tele" de Net TV. "Escucharlo ayer en la tele diciendo que su único héroe o con la única persona con la que habla es con El Cone y que me desplace en la manera que me desplazó simplemente porque yo no quiero volver a estar en pareja con él...", comenzó a decir Juliana, sin terminar su pensamiento, pero dejando en claro su disgusto por la actitud de su ex pareja.