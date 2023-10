Julieta Ortega reveló en qué momento de su vida decidió ser actriz

"Me costó mucho el colegio Hasta los 12 lloré para ir al colegio todas las mañanas de mi vida" reveló la actriz. Y luego agregó: La pasaba mal. Yo no quería estar ahí".

JULIETA ORTEGA.mp4 En Noche al Dente, Julieta Ortega contó cómo descubrió su vocación.

Según contó en Noche al Dente, Julieta se negaba a ir al colegio porque "yo no quería estar ahí. Me mandaban a colegios muy hostiles y me la hacían pasar mal... Por eso yo soy ahora muy flexible con el tema con mi hijo, no soy nada exigente y es terrible... El padre me critica mucho por eso".

BULLYING

Fer Dente le preguntó si su sufrimiento en el colegio tuvo que ver con situaciones de bullying. "Ni siquiera... Bueno, sí, era la hija de Palito Ortega... Pero tampoco es que me volvían loca... Cositas... Pero básicamente es que no quería estar ahí y no me interesaba nada de lo que ahí estaba pasando", confesó la actriz.

Las cosas empeoraron cuando se mudaron a Estados Unidos "porque no hablaba nada de inglés al principio... Sufrí toda la vida el colegio... Pero había que terminarlo", relató. Y agregó: "Yo quería ser actriz, ya lo tenía re claro. Lo demás no me interesaba... pensaba ¿qué estoy haciendo acá, hablando de cosas que no me interesan?".

En sus sueños la acompañaba la actriz Ana María Piccio. "Los fines de semana Picchio, mi madrina de bautismo, me llevaba a ver obras de teatro y a saludar a los actores. Y yo pensaba 'cuándo se termina esta pesadilla del colegio y de edad de niña donde no puedo decidir nada'?", cerró Julieta Ortega, recordando su infancia.