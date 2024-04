Julieta Poggio confesó todo sobre Marcos, su novio de Gran Hermano

En sus declaraciones, Julieta Poggio compartió el proceso que vivió antes de hacer pública su relación con Marcos Ginocchio, expresando: “¿De qué me voy a querer colgar si yo también soy parte de la historia? Era un código entre nosotros que se respetó en su momento porque no queríamos que se pinche o que nos hagan preguntas”. La actriz subrayó que decidió hablar del tema una vez que pudo sanar emocionalmente, afirmando: “Yo lo conté cuando lo sané. Ya está, fue algo que viví, que me pertenece y que puedo hablar libremente porque es parte de mi historia también”.