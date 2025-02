Julieta Prandi habló y recordó su paso por Poné a Francella: "No la pasé bomba"

Prandi recordó su paso por el sketch La Nena, donde interpretaba a una joven que tenía una relación ambigua con el personaje de Guillermo Francella. Al hablar sobre su experiencia en esas grabaciones, la actriz fue sincera: "Quizás en mi experiencia personal yo no la pasaba bomba, era mi primer trabajo y había un montón de situaciones que quizás eran incómodas para mí, no importa cuáles. Pero también estoy agradecida del trabajo y de las puertas que me abrió".

A pesar de la ambigüedad en sus declaraciones, la actriz dejó en claro que no todo fue fácil: "No me trae feos recuerdos, pero no fue el momento en el que mejor la pasé", confesó. También destacó que Poné a Francella le permitió abrirse camino en el mundo de la actuación y que su participación en el programa tuvo repercusión internacional.

Prandi 1.jpg Julieta Prandi

El debate sobre el humor y la sociedad actual

Más allá de su experiencia personal, Prandi se sumó a la discusión sobre si programas como Poné a Francella deberían volver a emitirse sin modificaciones. Comparó la situación con otros productos televisivos del pasado: "Es como cuando vemos en el Canal Volver a Olmedo y Porcel, o las novelas de Luisa Kuliok con Arnaldo André, donde se daban cachetazos. En ese momento nadie decía nada y salían al aire. Hay que entenderlo en su contexto".

El regreso del programa generó posturas divididas entre los propios actores que formaron parte del ciclo. Mientras que Florencia Peña criticó su reestreno, otros, como el "Puma" Goity, defendieron el humor del programa. "El público está encantado y no hay que subestimar a la gente", expresó el actor, quien también cuestionó la revisión actual de ciertos contenidos del pasado.

En medio de este debate, Julieta Prandi optó por una mirada más equilibrada, reconociendo tanto las incomodidades que vivió en su experiencia como el impacto positivo que tuvo el programa en su carrera. "Me abrió muchas puertas y me permitió llegar a otros países", afirmó.