Katy Perry cantará en Argentina: lugar, fecha y venta de entradas

Un espectáculo único

Con un catálogo de éxitos que incluyen temas como Firework, Teenage Dream, Roar y Dark Horse, el regreso de Katy Perry promete ser un espectáculo que no solo celebrará su nuevo álbum, sino también su legado como una de las artistas más influyentes del pop. Los fans argentinos ya empiezan a preparar sus expectativas para lo que será, sin duda, una de las presentaciones más destacadas del próximo año.

"143": Un regreso a la esencia pop

El álbum 143, lanzado oficialmente este lunes 11 de noviembre, es un regreso a la esencia pop que catapultó a Katy Perry a la fama mundial. Con una combinación de melodías pegajosas y letras cargadas de emociones, el disco presenta nuevos himnos que rápidamente se han ganado la atención de sus seguidores. Desde el sencillo de lanzamiento hasta las canciones más profundas del álbum, 143 refleja la evolución de la artista, pero también sus raíces en el pop que la hicieron un referente del género.

Los fans reaccionaron positivamente ante este nuevo trabajo, que se aleja de algunos de los experimentos sonoros de sus anteriores discos para abrazar un sonido más cercano a los orígenes de su carrera. Con temas llenos de energía, vulnerabilidad y empoderamiento, 143 promete ser un éxito tanto en plataformas de streaming como en sus futuras presentaciones en vivo.

Katy Perry, mucho más que una cantante

Katy es una defensora activa de muchas causas. En 2013, Katy fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF y ha usado su voz para garantizar el derecho de cada niño a la salud, educación, igualdad y protección.

También ha sido una defensora de la igualdad LGBTQ+, recibiendo numerosos premios por su trabajo, incluyendo el Premio Héroe de The Trevor Project en 2012, el Premio a la Igualdad Nacional de Human Rights Campaign en 2017, el Premio al Valor de amfAR en 2018, y la distinción Power of Women de Variety en 2021 por su trabajo con su propia fundación, la Firework Foundation, cuya misión es empoderar a niños de comunidades desfavorecidas a través de las artes.

Katy también enfocó su talento emprendedor en su línea de zapatos Katy Perry Collections, así como en empresas selectas que trabajan para mejorar la salud y el bienestar. Es miembro del consejo de Bragg, fabricantes del célebre Vinagre de Sidra de Manzana, ha sido una de las primeras inversionistas de Impossible Foods, el productor de carne vegetal, y es inversionista activa en Apeel Sciences, una compañía que se centra en la tecnología de extensión.