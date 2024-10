L-Gante estaría en pareja con la última novia de El Noba, antes de su fallecimiento

Este lunes, en El ejército de la mañana (Bondi Live), el periodista Pepe Ochoa reveló detalles adicionales sobre esta nueva relación. Ochoa mostró una foto de L-Gante con Agustina, tomada en un restaurante de San Vicente semanas atrás, lo que indica que el vínculo entre ambos no es algo reciente. “La relación viene desde hace un tiempo. Ella es la exnovia de El Noba”, comentó Ochoa durante el programa. La revelación no pasó desapercibida, ya que el fallecido El Noba era muy cercano a L-Gante, lo que añade una capa extra de polémica a la situación.

Lgante con nueva novia. Agustina Flores la ex de El Noba. pic.twitter.com/y2rVmkYeKo

La relación entre L-Gante y El Noba era de tal magnitud que, tras la muerte de su amigo en junio de 2022 debido a un accidente en moto, Elian Valenzuela le dedicó una emotiva despedida a través de sus redes sociales. En aquella ocasión, L-Gante no solo publicó un sentido mensaje, sino que pidió que pintaran el rostro de El Noba en su limusina, como una forma de mantener presente a su compañero. La relación cercana que ambos compartían convierte este nuevo vínculo amoroso en un tema de conversación aún más resonante.

L_gante 1.jpg Agustina Flores, la nueva novia de L-Gante

Qué había pasado entre Agustina Flores y la familia de El Noba

Por su parte, Agustina Flores también estuvo en el ojo público tras el fallecimiento de El Noba, aunque no precisamente por motivos agradables. En su momento, tuvo una breve aparición en los medios debido a la tensa relación que mantenía con la familia del artista. En una entrevista con el programa A la tarde, Agustina comentó que, aunque al principio fue recibida de manera cordial en la casa de El Noba, las cosas se tensaron con el tiempo.

"La última vez que fui a la casa de Lauti, los papás me saludaron bien, pero la hermana me dio vuelta la cara. Desde ahí, todo empeoró", explicó en su momento, dejando claro que la relación con la familia del cantante no había terminado en buenos términos.