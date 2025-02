L-Gante volcó con un cuatriciclo en Pinamar y está internado

Wanda Nara y L-Gante antes del vuelco

La noticia fue rápidamente difundida en redes sociales y generó preocupación entre sus seguidores, quienes expresaron su apoyo con mensajes de aliento y deseos de pronta recuperación. Hasta el momento, ni el propio L-Gante ni su equipo de trabajo han brindado declaraciones oficiales sobre su estado de salud ni sobre cómo esto afectará su agenda de compromisos artísticos.

Las imágenes del accidente fueron compartidas en LAM. Se espera que en las próximas horas haya más información sobre la evolución del artista y los pasos a seguir en su recuperación.

L-Gante volcó su cuatriciclo en Pinamar

L-Gante contó detalles íntimos de su relación con Wanda Nara

Mirtha Legrand inauguró este sábado su temporada número 57 al aire en Mar del Plata. La temporada 2025 de su legendario ciclo inició con Gabriel “Puma” Goity, Florencia Peña, Nicolás Scarpino y L-Gante en la Mesaza del Hotel Costa Galana. Además, tuvieron la presencia de Wanda Nara, detrás de cámara, al acompañar a su pareja, Elián.

En medio del programa, la icónica presentadora, Mirta Legrand, quiso ahondar en la actual relación entre Wanda Nara y el cantante. Por ello se atrevió a consultarle sin vueltas a L – Gante si estaba enamorado de la mediática, él sin dudar le respondió afirmativamente y detalló como es su día a día en la relación.

Fiel a su estilo, Mirtha indagó sobre los puntos de conflicto más fuertes del escándalo mediático y judicial, “¿conoces a los chicos de Wanda? ”, consultó la Chiqui, “ sí, los conozco. Creo que me quieren, los quiero. Me llevo muy bien ”, sorprendió Elián. “ Con las nenas me llevo súper bien, las quiero un montón. Y los varones están un poco más en la suya porque son un poco más grandes, pero también nos llevamos bien ”, agregó el cantante en referencia a los cinco hijos de la conductora junto a sus ex parejas Maxi López y Mauro Icardi.

También enfatizó, “Respeto: me meto lo que me tengo que meter, hablo lo que tengo que hablar con ellos, pero respeto que cada uno tiene a su padre y respeto a su madre ”. También contó que Jamaica, su hija, tiene buena relación con Wanda y las hijas de ella.

Luego, la diva continuó con su cuestionario para el cantante de RKT y logró una respuesta que responde a muchas preguntas… ¿el amor entre ambos es real? Y las dudas se despejan con la frase que L Gante utilizó al hablar de su pareja, “ nos llevamos excelente, somos el uno para el otro ”.