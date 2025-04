La abogada de Mauro Icardi lanzó un duro mensaje: "Si me pasa algo"

La letrada Lara Piro usó sus redes sociales para ventilar todas las internas en el conflicto con la ex del futbolista

La guerra tras la polémica separación entre Mauro Icardi y Wanda Nara parece no tener fin, y si bien el conflicto estalló hace un tiempo en los medios de comunicación, la batalla legal sigue siendo tan descarnada como se ve en cada nueva noticia que surge. Ahora, la abogada del futbolista saltó con los tapones de punta contra la empresaria.

Es ampliamente conocido que toda la batalla ya ha trascendido los niveles de la intimidad de la ex pareja, y que en el plano legal la cosa no parece tener fin por el momento. Ahora, una de las letradas que defienden al futbolista utilizó su cuenta de redes sociales para expresar la tensa situación que vivió.

"Cuanto más nos amenacen… MÁS NOS FORTALECEN. Sépanlo", escribió Lara Piro en su cuenta de X, quien además de ser una reconocida abogada, es también la esposa del periodista Rodolfo Barilli.

Lo que para algunos fue como un llamado de atención sin importancia, para otros fue un comentario preocupante. Si bien la abogada no dio nombres ni pistas de a quién se estaba refiriendo, en los comentarios se podían leer que todos lo interpretaron como un palito directo para Wanda Nara y su entorno.

image.png

Por último, sentenció: "Nada nos amedrenta. La verdad nos protege y nos hace libres. Somos muchos más los buenos… le recomendaría que cruce el charco y se exilie pero cierto que NO puede… porque tiene prohibición de salir del país… Si nos pasa algo, ya saben dónde buscar… Tomen registro de todos aquellos genuflexos que lo protejan o defiendan porque habrá memoria y deberán hacerse cargo de todo el daño causado".

Con estas palabras, la letrada dio a entender que fue víctima de amenazas. Las dudas quedan en el aire, pero el foco está puesto en las intimidaciones que mencionó y en la posibilidad de que 'algo le pase'.

Donde se reencontrará Icardi con sus hijas

image.png

El 6 de enero, tras 15 días con su padre, las niñas se volvieron a encontrar con su mamá y no volvieron a verse con Icardi. No es menor recordar que el día que tenía pactada la revinculación con las niñas fue el episodio del Chateau Libertador, donde Wanda y sus hijos viven.

Ahora, el periodista Guido Záffora contó que: “Algo que me contaron es que antes de que Icardi vuelva a estar con sus hijas en un contexto natural, pasa en una plaza o lo que quiera hacer con sus hijas, tiene que haber previo varios encuentros que los va a determinar la justicia. Todavía el día no está puesto. Lo que me contaron es que las nenas pidieron ver a su padre”.