La broma de mal gusto que Mica Viciconte le hizo a las hijas de Nicole Neumann

Esta situación generó todo tipo de comentarios entre los usuarios. “¿Qué le está mostrando en el celular a una menor?”, cuestionó una persona. “Siempre exponiendo para ridiculizarlas”, criticó otra. “¿Por qué tenía que hacerles eso?”, “Parece que compiten con las pobres chicas”, “Digan lo que digan, Nicole es la mamá”, “Todo para molestar a Nicole, qué falsedad”, “¿Por qué no lo hace con su hijo? Veamos si le gusta...”, “Como siempre la madrastra haciendo pasar un mal rato”, “Mica con esa risa se burla”, “Es muy feo que te asusten así” y “La sin vida”, fueron otras de las reacciones por parte de los internautas.

Sin embargo, hubo quienes observaron la buena relación entre Viciconte y las hijas de Cubero. “Cómo disfrutan las chicas en esa casa”, o “Qué felicidad que tienen con Mica, nade que ver la tristeza que tienen con la madre”, comentaron algunos usuarios.

Mica Viciconte habló acerca de su familia ensamblada

Recientemente, Mica Viciconte dio una entrevista en Agarrate Catalina (La Once Diez) donde habló de su relación con Fabián Cubero y las tres hijas de él, Indiana, Allegra y Sienna. “El amor logra todo, cuando ambas personas tienen ganas... A mí me tocó lo más difícil con una familia ensamblada”, señaló sin filtros.

Sobre esa misma línea, recordó los inicios de su romance con el ex futbolista. “Sabía que venía con una mochila. Lo que no sabía era que pesaba tanto. Se hace un esfuerzo”, expresó ella por las distintas situaciones que atraviesa con respecto a su anterior relación, con Nicole Neumann.

También, Mica contó cómo es la convivencia con Luca, el hijo que tienen en común, e Indiana. “Los amo a todos por igual, somos una familia y para mí es muy importante que tenga a sus hermanas”, dijo.

En otra nota que había hecho para Desencriptados con Rulo Schijman, Viciconte explicó cómo son sus tratos con las tres nenas. “Mis límites son los de no ocupar el lugar de madre, porque no me corresponde. El padre es Fabi, yo apoyo. Nos llevamos bien, las quiero un montón y eso es lo importante”, fueron sus palabras.