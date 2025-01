La China Suárez ¿embarazada?: un rumor que cada vez suena más fuerte

Latorre, conocida por no guardarse nada, no descansa ni cuando se encuentra de vacaciones con su familia en Miami. Pasado el mediodía comenzó con una secuencia de publicaciones adelantando la bomba que estaba por lanzar.

El primer mensaje fue una pista: "Tengo data... Hay un rumor de embarazo oriental . La niñera anda diciendo que la oriental estaría embarazada. Ruego que sea mentira si no la locura es total".

Yanina Latorre confirmó el embarazo de la China Suarez.jpg

En la segunda storie no dejó lugar a dudas y dijo: "Me acaban de confirmar el embarazo... el entorno del obstetra de ella dice que está embarazada. Dios! Sigo esperando que sea mentira. Todos locos! A ver, yo entiendo la pelea, el despecho, lo tóxico. Pero un bebé, es un SER HUMANO! OK?

Yanina Latorre confirmó el embarazo de la China Suarez (1).jpg

En este sentido, Yanina Latorre no se guardó lo que opinaba sobre la posibilidad de que la China Suárez y Mauro Icardi tengan un hijo. "En que contexto alguien se separa, le pide a la mujer volver, se pelean... se meten demandas, el tipo se pone a convivir con la que fue su amante y a la semana la embaraza? Muy Netflix todo", analizó.

Yanina Latorre confirmó el embarazo de la China Suarez (2).jpg

Pese a que en redes sociales el embarazo de la China Suárez es un hecho, la actriz no se ha pronunciado al respecto, pero en sus publicaciones, aunque no ha hablado abiertamente la posibilidad de volver a ser madre, deja pistas. Este miércoles por la mañana publicó un video en el que se la ve acunando a un gatito mientras le dice: "Tengo un bebé".

Horas después, posteó una foto del mismo gato y uno de sus perros.

La publicación de la China Suarez en medio de los rumores de embarazo

Mauro Icardi y la China Suárez: el romance que sigue encendiendo polémicas en redes

Desde que Mauro Icardi y la China Suárez decidieron blanquear su relación, el futbolista y la actriz no han dejado de compartir en redes sociales imágenes y videos que muestran su amor. Esta nueva etapa en la vida del delantero del Galatasaray ha llegado cargada de gestos románticos y, como era de esperarse, una alta dosis de controversia.

Apenas dos días después de anunciar públicamente su romance, la pareja regresó a las redes sociales para compartir nuevos momentos juntos, esta vez desde la intimidad del hogar. Se trata de la misma casa que alguna vez fue pensada para albergar al matrimonio entre Icardi y Wanda, ahora convertida en el escenario de una relación que no para de generar titulares.

En una de las imágenes difundidas por Mauro Icardi, ambos aparecen abrazados y sonrientes, ella recostada sobre las piernas de él, mientras sus manos entrelazadas reposan sobre el abdomen de la actriz. Un detalle que no pasó desapercibido, avivando rumores sobre un posible embarazo. Además, en un video publicado por el jugador, se lo puede ver descansando sobre el vientre de la China mientras ella lo acaricia. Todo esto acompañado por la balada “Si me dices que sí” de Camilo y Farruko, una elección musical que pareciera subrayar la intensidad del vínculo.

Mauro Icardi y la China Suarez juntos.jpg

Por su parte, la China Suárez replicó las publicaciones de Icardi en sus propias redes, sumándole un emoji de corazón, sellando así el mensaje de amor compartido. La estrategia de la pareja parece ser clara: no hay espacio para la discreción y su relación es para ser celebrada, al menos desde la perspectiva que exhiben en sus perfiles sociales.