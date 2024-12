La cirugía estética a la que se sometió Momi Giardina

A través de historias en su cuenta de Instagram, la bailarina reveló detalles sobre el procedimiento al que se sometió y cómo está viviendo su recuperación, siempre manteniendo su característico tono humorístico. “Quiero contarles que si por acá se me asoma un pecho es porque estoy toda inflamada”, expresó entre risas.

image.png

En cuanto al proceso de recuperación, Giardina aseguró sentirse enérgica apenas tres días después de la operación. “Hoy no paré en todo el día”, comentó en su habitual tono optimista, mostrando una actitud positiva frente al postoperatorio. Además, adelantó que continuará compartiendo su evolución con su audiencia, demostrando su cercanía con el público que la sigue.

El casamiento de Momi Giardina y Sebastián Espada

Durante una función especial de Nadie dice Nada transmitido por Luzu TV desde Uruguay, Momi Giardina protagonizó un momento inolvidable cuando su pareja, Sebastián Espada, la sorprendió con una propuesta de matrimonio en medio del espectáculo. Mientras sostenía el anillo, Sebastián bromeó para aligerar la tensión diciendo: “No te entra ni en ped… Me tiembla el dedo”, pero finalmente la alianza encajó perfectamente, sellando el momento con un “¡Sí, me quiero casar con vos!”, por parte de la emocionada actriz.

El público presente, compuesto por fanáticos del programa y de las figuras de Luzu TV, respondió con una ovación de pie al emotivo momento. Por su parte, los compañeros de Momi en el ciclo, entre ellos Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, no tardaron en sumarse al festejo con abrazos y muestras de alegría sobre el escenario. Más allá del lugar físico, el evento resonó en redes sociales, donde los seguidores del programa compartieron comentarios de afecto, destacando frases como: “Volví a creer en el amor” y “Te merecés todo, ¡sos lo más!”.

momi giardino casamiento.JPG

La relación entre Momi Giardina y Sebastián Espada tuvo un comienzo poco convencional. La actriz lo conoció gracias a su trabajo en Luzu, donde él era un oyente habitual. La conexión se dio durante unas vacaciones en Pinamar, cuando ella lo vio por primera vez y comentó en vivo: “Este pibe me re gusta, ya fue, lo voy a mandar al frente”. La declaración no solo marcó el inicio de su historia, sino que destacó por la valentía de Momi en mostrar su interés públicamente. Desde ese momento, la pareja no se ha separado, consolidando una relación que hoy celebra un nuevo capítulo.

El evento no solo emocionó a la pareja y a los fanáticos, sino que también tuvo un fuerte componente familiar. Juli Castro, hija de Momi Giardina y fruto de su relación con Diego Castro, expresó su entusiasmo en redes sociales con el comentario: “¡Exploto de amor!”. Asimismo, Diego Castro se unió a la celebración sobre el escenario junto a Juli, dejando en evidencia el apoyo familiar que rodea a Momi en este momento especial.