Momi Giardina lo dijo: ¿es la novia de Marcelo Tinelli?

En una nueva emisión de PH, Podemos Hablar, el conductor Andy Kusnetzoff puso a Momi Giardina contra las cuerdas y le hizo la pregunta que hasta ahora la bailarina no había respondido. Así, la panelista de Luzu TV se vio obligada a confesar si está de novia con Marcelo Tinelli, algo de los que se viene hablando desde el verano aunque nunca hubo una confirmación oficial por parte de los protagonistas de los rumores.

Cuando llegó el momento de "romper prejuicios" en el ciclo de Telefe, donde los invitados señalan suposiciones sobre los demás, la ex bailarina de Showmatch fue marcada como celosa por Nacha Guevara. " No soy tan enferma de los celos, fui en un momento", confesó Giardina.

Momi Giardina reveló cuál es su vínculo con Marcelo Tinelli.

Y luego agregó: "¿Con quién voy a estar?, estoy sola, abandonada, con el corazón roto". Entonces llegó el turno de la irónica acotación de Nacha Guevara, que le lanzó un sugerente "ay pobre", dando a entender que no le creía la respuesta.

¿Quién te rompió el corazón?", indagó el conductor. "Estuve en pareja durante quince años, y hace un año y cuatro meses que estoy sola"... No estoy de novia con...", respondió Momi Giardina, sin nombrar al conductor del Bailando. "Con Tinelli, decilo", retrucó, incisivo, Kusnetzoff.

Ante la insistencia del presentador de PH, la bailarina no tuvo más opción que explicar los rumores que la sindican como novia de Marcelo Tinelli desde marzo, cuando la cazadora de romances Juariu los descubrió compartiendo una cena entre amigos y en las historias de Instagram de Marcelo Tinelli se escuchaba una risa que sería de Momi.

Sobre esto, Giardina fue tajante. Para ella, las versiones de un amorío con Marcelo Tinelli no son ni más ni menos que "huevadas".