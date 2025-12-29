La contundente decisión contra la ex de El Polaco por el polémico video de su hija al volante

Valeria Aquino , expareja de El Polaco , quedó envuelta en una fuerte polémica en los últimos días después de publicar en sus redes sociales un video donde su hija de 12 años aparece manejando una camioneta en una ruta rural. El episodio ocurrió el 25 de diciembre y, en cuestión de horas, desató una ola de críticas , repudios y preocupación tanto en los internautas como en organismos oficiales.

La situación escaló rápidamente: la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir de Aquino, una medida que ya comenzó a hacerse efectiva. El Ministerio de Transporte, a cargo de Pablo Marinucci, confirmó que se iniciaron los trámites para suspender de manera preventiva la licencia de la mediática por “graves conductas viales que pusieron en riesgo la vida de terceros”.

El comunicado del Ministerio fue contundente: “La maniobra, difundida públicamente, constituye una infracción gravísima a la normativa vial vigente, además de una conducta de extrema irresponsabilidad por parte de la persona adulta responsable”. Desde la cartera de Transporte remarcaron: “Conducir no es un juego. Permitir que un menor maneje o hacerlo en condiciones que comprometen seriamente la seguridad vial son decisiones irresponsables que pueden terminar en tragedia. Por eso intervenimos e inhabilitamos a los responsables”.

La decisión se fundamentó en la Ley Nacional de Tránsito, que prohíbe estrictamente que menores de edad conduzcan vehículos, y también consideró agravante el uso incorrecto del cinturón de seguridad por parte de la niña.

El video, grabado y publicado por la propia Aquino, mostraba a su hija al volante mientras ella filmaba la escena y la compartía como si fuera una simple práctica de manejo. La reacción en redes fue inmediata y dividida: mientras algunos usuarios minimizaron el hecho por tratarse de un entorno rural y lo tomaron como una “anécdota familiar”, otros advirtieron sobre el peligro de exhibir conductas ilegales y riesgosas en plataformas digitales, sobre todo cuando la protagonista es una menor de edad. Lejos de calmar la polémica, Aquino acompañó el video con una frase que buscaba justificar su accionar: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”, escribió en Instagram.

