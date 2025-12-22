La dejó sin palabras: La Joaqui le contó a Wanda Nara que quiere de Luck Ra en esta Navidad

La conductora le preguntó a la cantante por su presente y su relación con el artista cuartetero.

La Joaqui sorprendió a Wanda Nara y a todos los integrantes de MasterChef Celebrity al revelar cuál es el regalo que le gustaría recibir de su novio, el cantante de cuarteto, Luck Ra , para esta Navidad .

“¿Se viene un anillo en tu arbolito, Joaqui?”, le preguntó la conductora del reality en tono cómplice. Lejos de lo esperado, la artista respondió: “No lo sé, pero ahora que tengo una casa con un patio grande, me gustaría poner una casita para gallinas”.

Desconcertada, Wanda repreguntó: “¿Eso querés que te regalen?”. Sin dudarlo, La Joaqui asintió y sumó: “Sí, me gustaría que me regalen la casita para las gallinas. Así traigo el gallo también”.

Embed - La Joaqui cambió el anillo por otro deseo de Navidad - Masterchef Celebrity

Luego, la cantante aclaró el motivo de su elección: “Tengo ganas de tener animales de campo en casa como mascotas, no para comer”. Fiel a su estilo, Nara lanzó una chicana divertida: “Del diamante pasamos a cuatro gallinas, tenés huevos para toda la semana”.

En ese marco distendido, La Joaqui sorprendió con un dato inesperado: “Aparte, los gallos y las gallinas, cuando los tenés desde chiquitos, son más leales que un perro. Son los mejores amigos del mundo”. Por último, dejando en claro su perfil autosuficiente, concluyó entre risas: “Tal vez me lo armo, me lo autoregalo”.

Fuerte cruce entre Momi Giardina y La Joaqui en MasterChef Celebrity: qué se dijeron las participantes

MasterChef Celebrity es un reality donde la competencia eleva la tensión en el estudio de grabación y se registran momentos picantes entre algunos participantes que defienden sus trabajos en cada una de las pruebas. Durante la edición de este miércoles, las miradas se las llevaron La Joaqui, Momi Giardina y Cachete Sierra.

image

Es que en medio de una prueba olímpica, con el hockey como temática, Cachete se convirtió en líder de un equipo junto a La Joaqui, Evangelina Anderson y Emilia Attias. Este grupo fue el rival del grupo que lideró el Turco Hunsaín con Momi Giardina, Sofía “La Reini” Gonet y Sofi Martínez en sus filas. Un armado explosivo que tuvo enfrentamientos.

La Joaqui recibió una dura crítica por parte de los jueces del programa cuando presentó ante ellos una ensalada César, misma preparación que le tocó a la humorista Momi. En medio de la devolución, de la cual la cantante se mostró en desacuerdo, el líder apuntó contra Momi por la elección de un plato playo mientras que ellos fueron advertidos por el uso de uno con profundidad.

Al escuchar la postura de Sierra, la panelista del programa Nadie Dice Nada de Luzu TV no anduvo con rodeos y respondió desde su mesada: “Hay que ganar por lo de uno, no tirándole tierra al otro”. Para colmo, Momi logró una gran devolución por parte del jurado que la elogió e incluso fue distinguida con medalla plateada al mejor plato de la noche.

Embed - La ensalada de La Joaqui provocó burlas del jurado y un enojo - Masterchef Celebrity

De esta manera, el reality culinario volvió a regalar otro momento cargado de tensión, cómo en cada capítulo del show que conduce Wanda Nara a través de la pantalla de Telefe.