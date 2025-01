La desubicada opinión de Alex Caniggia sobre el romance de Mauro Icardi y la China Suárez

El escándalo mediático entre Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez sigue siendo el centro de atención en el mundo del espectáculo. Y como era de esperarse, varios famosos no tardaron en expresar sus opiniones. Esta vez, quien encendió la polémica fue Alex Caniggia, quien sorprendió a sus seguidores con declaraciones filosas en apoyo a Icardi y críticas hacia Wanda.

Pero eso no fue todo. Fiel a su estilo provocador y directo, Caniggia comparó a Wanda Nara con un auto antiguo y a la China Suárez con un deportivo de lujo. "Icardi la hizo perfecto, cambió un Fiat 600 por un Lamborghini Diablo", sentenció, haciendo referencia al vínculo que Mauro tuvo con la actriz y modelo tras la crisis con Wanda. La frase, que recordó a la célebre colaboración de Shakira con Bizarrap, fue también replicada por Alex en la descripción de su publicación.

Como era de esperarse, los dichos de Caniggia no pasaron desapercibidos y generaron una ola de reacciones en Instagram. Algunos seguidores apoyaron su postura, mientras que otros lo criticaron duramente por sus comentarios. "Se tenía que decir y se dijo", expresó uno de sus seguidores, apoyando sus palabras. Sin embargo, no faltaron quienes manifestaron su descontento: "Se me fue un ídolo. Lo dejo de seguir", comentó otro usuario.

Caniggia 1.jpg La China Suárez y Mauro Icardi

El escándalo entre la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi

Incluso, algunos internautas cuestionaron qué pensaría Melody Luz, actual pareja de Alex, sobre estas declaraciones tan picantes. "¿Qué opinará Melody de lo que dice este señor?", escribió un seguidor, poniendo en duda la opinión de la madre de su hija sobre sus palabras.

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa dando de qué hablar y ya se convirtió en la "novela del verano". Desde su separación, ambos han protagonizado idas y vueltas públicas, con indirectas y mensajes cruzados en redes sociales. En medio de esta tormenta mediática, la participación de La China Suárez reavivó la polémica, y ahora figuras como Alex Caniggia aportan más leña al fuego.