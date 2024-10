La dieta de Paul McCartney que le permite tener una increíble vitalidad a los 82 años

Luego de brindar dos memorables conciertos en Buenos Aires, Paul McCartney deslumbró no solo por sus clásicos temas con The Beatles y como solista, sino también por la increíble vitalidad que mostró a sus 82 años a las más de 160 mil personas que lo vieron este viernes y sábado en el estadio Monumental.

Paul McCartney es vegano

"Si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todo el mundo se haría vegetariano", afirmó el músico en una campaña del grupo PETA (Personas por el tratamiento ético de los animales). McCartney no come ni carne ni productos derivados de la leche y como vegano, entre sus platos favoritos están tallarines Pad Thai, hamburguesas de yaca, ensalada panazella y galletas crujientes de nueces pecanas.

El cantante se hizo vegano cuando, un día pescando, vio como un pez agonizaba en su caña al no poder respirar. Aquello fue hace 30 años y, desde entonces, ha ido involucrándose más y más en el veganismo. No come nada de carne y disfruta llevando una vida saludable.

Como buena estrella que es, Paul McCartney viaja por todo el mundo con su chef personal, que se encarga de cocinar para él y su esposa Nancy Shevell.

PAul MacCartney..Alimentacion avif.jpg Paul MacCartney es vegano hace 30 años, uno de los motivos de su gran vitalidad a los 82 años. Foto: Google.

La comida del beatle en Argentina

En la lista de pedidos que hizo para su catering -y también para su camarín de River Plate-, incluyó 50 filetes de "pollo falso", 60 salchichas vegetarianas, hamburguesas veganas, tofu, arroz integral y una variedad de frutas y verduras, como repollo chino y Cavolo Nero.

Con respecto a las bebidas, solicitó una selección de leches que abarca desde la de vaca -claro que no para él ni su esposa- hasta las opciones vegetales de avena, soja, arroz, almendra y coco.

Además, pidió bagels al estilo neoyorquino, barras de chocolate, alimentos orgánicos y una selección de bebidas como agua mineral italiana, té japonés, cervezas de diferentes marcas, licores, vinos y tequilas.

Cómo se ejercita Paul

Es amante confeso de los deportes, Paul levanta pesas en el gimnasio, es aficionado al running y el yoga. Pero está claro que no le gusta que le digan lo que tiene que hacer.

"No soy el tipo de persona que necesita un entrenador para mantenerse en forma. Voy y observo lo que ellos hacen y luego les copio. Hago un poco de running, un poco de cardio, algunas pesas, unos abdominales con balón y, siempre, calentamiento y estiramientos antes y después de cada sesión de entrenamiento", ha sabido revelar el creador de Yesterday en alguna entrevista.