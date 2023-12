La dramática enfermedad que sufre el padre de Hernán Drago: su llanto en PH

HERNAN DRAGO.mp4 Hernán Drago se quebró en PH Podemos Hablar, al contar el duro momento de salud que atraviesa su padre.

El modelo contó que cuando van a visitar a su padre “se ríe, me confunde con mi hermano o con mi hijo. Es un momento duro, la teoría es una cosa y la práctica cuando llega es más cruel y más difícil”. Muy conmovido, agregó: “Hoy, el estado en el que está me emociona mucho... Ojalá que se vaya con esa sonrisa que tiene hoy, no sé cuánto tiempo más pasará así”,

La profesión desconocida de Hernán Drago

Hernán Drago explicó que él no sintió un mandato familiar, pero que comparte la carrera con su padre: “Él es martillero y corredor público, yo también lo soy. Yo tengo 48 años, otro hermano de 49 y uno de 50. Cuando teníamos 17, 18 y 19, mis hermanos tenían claro que querían ser arquitectos y yo no sabía qué hacer de mi vida, entonces mi viejo me acunó un poquito y me llevó a trabajar a su inmobiliaria”.

“Le fui agarrando cierto cariño, estudié eso y me recibí pero siempre entendí que no era lo que quería hacer. A la par, empezó a aumentar mi caudal de castings y me convertí en modelo profesional pero tengo el mismo título que mi viejo. No lo tomo como mandato, sino como un orgullo, porque cuando me recibí él se enorgulleció mucho”, expresó profundamente emocionado por el recuerdo del tiempo compartido con su padre.