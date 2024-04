La drástica decisión que tomó Shiloh, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt

El cambio de vida de Shiloh, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt

Angelina Jolie posee la custodia de sus hijos, tanto de los biológicos (Shiloh y los gemelos Vivienne y Knox, de 15 años) como de los adoptivos (Maddox, de 21, Pax, de 19, Zahara, de 18). Aunque viven con ella, Brad Pitt le hizo juicio por la custodia de sus hijos más chicos, y todavía eso se dirime en la justicia.

Desde el divorcio, en el que se filtraron a la prensa detalles escandalosos, Shiloh se ha mantenido muy unida a su padre, y siguió conservando una buena relación. Tanto que ahora ha manifestado su intención de vivir con Brad Pitt, y mudarse a su mansión con la estrella de Hollywood.

shiloh.jpg

“Angelina sabe que Shiloh ahora es una mujer y que puede tomar sus propias decisiones”, reveló una fuente cercana a la familia. Y si bien indicó que la adolescente quiere ir a vivir con su padre, dejó en claro que no tiene problemas serios con su madre. "Shiloh no está infeliz con Angelina, pero pronto cumplirá 18 años y quiere agilizar las cosas”, afirmó.

La excelente relación de Shiloh con Brad Pitt

Brad Pitt y Shiloh siempre tuvieron un vínculo muy fuerte y cercano. Incluso se publicó tiempo atrás que el actor “es particularmente cercano a Shiloh”, porque comparten “las mismas pasiones: ambos tienen una relación amorosa, divertida y auténtica, y están hechos del mismo patrón”, publicaron en Life & Style.

brad pitt y Shiloh.jpg

“Brad nunca presiona a Shiloh y la anima a perseguir sus sueños. Se siente cómoda hablando con su padre sobre cualquier cosa”, dijo la fuente en referencia al talento de la adolescente para la danza. Y comentó que padre e hija tocan música juntos, ven películas y les gusta el arte, y pasan mucho tiempo en su estudio de arte creativo.

El amor y el escándalo de la pareja más famosa: Brangelina

Por muchos años, Brad Pitt y Angelina Jolie representaron el sueño romántico hollywoodense de la pareja ideal. Eran Brangelina y su amor fulminante había nacido en los sets de filmación, mientras rodaban "Mr and Mrs Smith" y él todavía estaba casado con otra estrella de Hollywood: Jennifer Aniston.

El romance de Angelina y Brad fue un escándalo que fascinó a todos y la pareja recién se casó en 2014, ya siendo padres. Sin embargo, apenas dos años después, Jolie le pidió el divorcio al actor luego de un violento episodio a bordo de un avión. La actriz dijo “basta” y cortó la relación.

En 2022 se supo que Brad Pitt, aparentemente bajo los efectos del alcohol, también había descargado sus puños en uno de sus hijos. Hoy, a casi diez años de ese traumático momento, Angelina aseguró que sus 6 hijos, Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, Knox y Vivienne, la salvaron.

angelina jolie y sus hijos.jpg

“Mis hijos me salvaron, evitaron que mi cabeza fuera a lugares más oscuros”, indicó la actriz y directora en una entrevista a fondo con revista Vogue en la que abrió una ventana a su intimidad. Contundente, Angie declaró: “Cuando tenía 26 años, me convertí en madre y toda mi vida cambió”.

“Todavía estoy intentando entender quién soy a mis 48 años”, dijo, y se refirió a sus años con Brad Pitt: “Por diez años no me sentí yo misma, pero no quiero explayarme demasiado sobre eso”. “Después de todo lo que pasé, salí lastimada, y me costó estar lo suficientemente fuerte, me encontraba muy vulnerable”, cerró.