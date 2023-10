La dura historia de Fer Dente, el exitoso conductor de TV: cómo supo la dolorosa verdad sobre su papá

Fer Dente de chico y adolescente daba muestras de su vocación por lo artístico 1200 x 678.jpg De chico y de adolescente, Fer Dente ya daba muestras de su vocación por lo artístico y el mundo del espectáculo. Instagram @ferdente

También, en otra de las publicaciones de esa red social, Fer Dente rememoró cuando asistía a los tradicionales carnavales de una localidad bonaerense vecina a Cañuelas. “Tengo 5 años. Estoy camino al carnaval de La Martona disfrazado de marinero en el asiento de adelante. Estoy sentado sobre las rodillas de mamá. Me duele la panza, pero no me siento mal. ‘Eso se llama emoción hijo’, me dice ella. Ahí la reconocí por primera vez: la vocación”, recordó.

Cuándo supo Fer Dente la historia secreta de su padre biológico

Sin embargo, de esa infancia rodeada de caracterizaciones, de los año anteriores al debut en High School Musical, Fer Dente desconocía un detalle clave para su identidad. Dato que le fue revelado previo a uno de los momentos más tristes de su vida.

“Antes de morir, mamá me reveló que soy hijo de un cura. Mi mamá –que había tomado distancia de papá por sus episodios violentos– quedó embarazada y entró en pánico: sola, con otros tres hijos y sin trabajo. El sacerdote (se llamaba Fernando Onetto y era catequista del Colegio Marianista al que asistían sus hermanos) le habría ofrecido dejar los hábitos y e irse juntos”, reveló en 2019 en una entrevista con la revista Gente.

Embed

Sobre la verdad de sus orígenes, Dente reveló que ya con su madre embarazada se produjo un nuevo acercamiento con quien durante muchos años creyó su padre. “Pero fue entonces cuando papá le propuso volver con un viaje de ‘reconciliación’ a Bariloche. ¡Y yo que siempre creí que había sido gestado en el Sur! Cuenta la leyenda que por algunas cuestiones yo llegué a tener contactos esporádicos con ‘el cura’ (por Onetto), hasta antes de tener edad (suficiente) como para poder contarlo”, amplió el conductor.

La Guerra de los Dente: por qué Tomás no apoyó a su hermano Fer

Tras la revelación de Fer Dente, distintos medios quisieron corroborar sus dichos con su hermano, el periodista de espectáculos Tomás Dente. Sin embargo, éste se opuso de manera cortante: "No cuenten conmigo para esto. Estamos en un lugar muy autorreferencial en el periodismo y no me voy a subir a este juego. No voy a revelar ningún detalle íntimo de mi familia porque mis padres ya no están para defenderse”.

Más allá de la relación distante con su otro hermano famoso, Fer Dente también compartió que en su hogar hubo algunas situaciones de violencia. “No entendía por qué (mi madre y mi padre) no se separaban. Mis papás eran grandes, y era insoportable”, describió al hablar de su entorno.

Al hablar, Fer Dente encontró un camino de “sanación”

Consultado sobre las razones por las que hizo público todo lo que había vivido de chico, Fer Dente sostuvo que eso lo ayudó a “depurar” las malas experiencias. “Supongo que tiene que ver con un proceso de seguir sanando. Contar las historias de vida alivian un montón. Si a alguien le está sirviendo, está buenísimo, pero no voy a hacer demagogia: lo hago por mí, me hace bien”, se sinceró.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FER DENTE (@ferdente)

En esa misma línea de sinceramiento, en noviembre de 2018 publicó un extenso posteo para hablar de su orientación sexual. Bajo el título, “Soy gay y estoy orgulloso”, el actor y cantante hablaba abiertamente de su identidad.

“Desde que decidí empezar a ser honesto con mis sentimientos, en mi vida personal nunca mentí ni tapé ni nada parecido con el tema. Pero en el ámbito público no fue siempre así. Si bien sigo creyendo absurdo salir a aclarar ciertas cosas, nadie sale a aclarar que es heterosexual. Me empieza a hacer un poco de ruido esto de ‘evadir’ un tema que es una de las cosas que me definen como persona. Así como me gusta mucho ser argentino”, ejemplificó en su texto el conductor de Noche al Dente.