La revelación de Fer Dente: "Antes de morir, mi mamá me contó que soy hijo de un cura"

"Mamá se sinceró y me reveló que soy hijo de un cura, quien había sido catequista del colegio de mis hermanos. Ella –que había tomado distancia de papá por sus episodios violentos– quedó embarazada y entró en pánico: sola, con otros tres hijos y sin trabajo. El cura le habría ofrecido dejar los hábitos y e irse juntos, pero fue entonces cuando papá le propuso volver con un viaje de 'reconciliación' a Bariloche. ¡Y yo que siempre creí que había sido gestado en el sur! . Cuenta la leyenda que yo llegué a tener contactos esporádicos con el cura, hasta antes de tener edad como para poder contarlo", relató.

Tras la revelación, Fer convenció a su madre para que le pasara el mail de su padre biológico y le escribió: "Hola, soy Fernando, sé toda la historia y quisiera conocerte". "Me respondió muy fríamente. Siempre encontraba excusas para dilatar el encuentro. Hasta que finalmente me visitó en mi departamento (ya vivía solo). Tuvo cero tacto. Y detecté que había quedado algo resentido de aquella pasión. Lo primero que dijo fue: 'Bueno, sería ideal que hicieras un tratamiento psicológico'. Entre tanto le pregunté cómo había hecho para no hacer nada durante tantos años. '¿Sabés cómo?', me dijo. 'Puse a vos y a tu mamá en un cofre bajo llave y lo tapé con cemento'", recordó el actor.

Tiempo después su padre fue a verlo al teatro "con su mujer y su hija" y comenzaron tener contacto vía telefónica. "Hasta que enfermó mamá. Toda su contención fue 'Mmm…Estás mal, ¿no?'. Evidentemente no tenía ganas de un vínculo y lo mandé a la mierda. 'La verdad es que prefiero que no nos veamos más', le dije. Y ya. Después de todo, nunca me gustaron sus zapatos", bromeó para desdramatizar.

A su vez, contó que tuvo que empezar terapia por lo mal que la pasó en su casa durante su infancia y adolescencia. "Vivir en casa era imposible, llegué a odiar tener que volver al final del día. Mis viejos estuvieron juntos más de treinta años y se llevaban fatal. Papá (José) era muy violento con mamá (Adda). Y crecí rogando que se separasen", dijo.

"El clima era caótico, espantoso. Como a los diez años no tenés escapatoria, cuando todo se ponía negro me encerraba en el baño. Imaginaba una gran balanza y pensaba: de un lado está toda esta porquería y del otro mi ilusión: 'Voy a ser actor, sé que algo me rescatará'. Y fue así, sobre el escenario encontré la paz. Mi vocación me salvó la vida. Fue una caricia en ese ambiente hostil", manifestó.

Tras destacar el entrañable vínculo con su madre, Fede señaló: "Papá fue muy violento, con mamá, con mis hermanos… Pero conmigo era un sol. En algún lugar me despertaba ternura. Un tano escapado de la guerra, de esos dedicados al trabajo. Fundido y levantado tantas veces. Siempre ahí, metido en su gomería…"

"Volvimos a tener vínculo poco antes de que mamá muriese. Insistía con que yo debía reunir a la familia. Ponía esa misión sobre mis espaldas. Mis hermanos ya eran grandes, no le daban mucha bola. No quedó otra que redescubrirnos", indicó.

"Durante muchos años había sido duro con mi vocación: 'Sos alguien si vas a la Universidad'. Pero años más tarde me escribió una carta pidiéndome perdón por su falta de apoyo. Y cuando falleció (en 2014, por una falla cardíaca), en su departamento encontré muy bien guardadas cada una de las revistas en las que había alguna nota mía. Finalmente pude conectar con él. Entender su historia. Sanar. No quería quedarme con la imagen de un monstruo", postuló.

Las declaraciones de Fer fueron leídas, en vivo, en Nosotros a la mañana, el ciclo en el que Tomás Dente, su hermano, forma parte del panel.

Con los ojos irritados y cierto temblor en la voz el panelista aclaró: “Hace mucho tiempo que trabajo en televisión, sé de qué se trata todo estoy y siempre digo que los límites los pone uno, por supuesto que somos cuatro hermanos y voy a bancar incondicionalmente la decisión de mis hermanos”.

Sin embargo, a la hora de aportar información o manifestar alguna opinión acerca de las declaraciones de su hermano, fue categórico: “Fer sintió la necesidad de contar su retrospectiva, es lícito, pero no voy a decir nada al respecto, de ninguna manera. Es él quien hizo esta declaración, tienen que preguntarle a él. Yo no me voy a subir a este juego y no voy a revelar ningún detalle íntimo de mi vida ni familiar, más de dos personas que ya no están. Mis papás se murieron y no tienen posibilidad de defenderse. Así que no me busquen porque pierden el tiempo”, concluyóhaciendo alusión implícita a -Ada, que falleció de cáncer en 2009, y José, que murió en 2014.

