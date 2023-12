La escandalosa forma que terminó la relación entre Zulemita Menem y Carlos Nair

Sin embargo, lejos de poner fin a los conflictos familiares, esta decisión judicial parece haber avivado las tensiones. Carlos Nair Menem, en una entrevista para Socios del Espectáculo, expresó su firme posición de continuar la lucha. "La voy a pelear hasta el final, más que nada por una cuestión de preservar cosas que se dijeron. Uno a veces se tiene que hacer respetar, hasta acá llegamos. Ya no hay paciencia para nadie que no aporte", afirmó.

Carlos Nair Menem 1.jpg Carlos Nair Menem

Nair Menem hizo referencia directa a su hermana Zulemita, destacando el desacuerdo sobre declaraciones pasadas. "Terminó ya el tema de estar prisionero, de 'si no haces esto no ves a papá', ya me cansé. El tema este, por más que me lleve 10 años, lo pienso bancar y llevarlo adelante", sentenció.