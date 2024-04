La escandalosa razón por la que Marcela Tauro quiere matar a Lizy Tagliani

En medio de la polémica, Tauro reveló en Intrusos que tuvo "un problema personal" con Lizy, aunque se negó a dar detalles. "Me dolió en ese momento. Ahora ya no, punto", afirmó la periodista. Por otro lado, Yanina Latorre reveló en LAM detalles sobre la presunta traición de Tagliani. "Lizy habría llamado al reciente exnovio de Marcela", señaló Latorre.

La razón detrás del enojo de Marcela Tauro con Lizy Tagliani

“Cuando Marcela Tauro contó tras bambalinas su separación, justo el mismo día en el que había fallecido su mamá, Lizy Tagliani habría llamado al reciente exnovio de Marcela”, amplió Yanina Latore.

“El pibe le reenvió a Marcela el chat, que no lo tengo. Me encantaría, pero no lo tengo. Y ella enloqueció. Como ya no estaban más en el mismo programa, porque ella estaba con Del Moro y Lizy no, dijo que cuando la cruzara la mataba”, agregó.

Las declaraciones de ambas figuras generaron revuelo en el medio, evidenciando un quiebre en su relación. Aunque Tauro no reveló públicamente el motivo de su malestar, su enojo es evidente. Por su parte, Lizy asegura no haber tenido intenciones de lastimar a Tauro y sostiene que siempre fue respetuosa en su trato.

Qué dijo Lizy Tagliani tras ser acusada de querer robarle el novio a Marcela Tauro

“No sé a qué hace referencia o qué pudo haber sido. Vi ahí que por ahí podían ser unos mensajes de Martín. O sea, yo todas las conversaciones que tuve con Martín las tuve como charlando como novio de Marcela. O sea, no me lo imagino sin ser el novio de Marcela”, contó Lizy Tagliani esta mañana en diálogo con Socios del Espectáculo.

“Creo que siempre fui muy respetuosa. No sé si en algún momento habría hecho alguna pavada de las mías, pero no. No creo porque él no da lugar al chiste”, cerró Lizy.