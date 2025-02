La ex de Jorge Rial que rompió la distancia entre ellos para apoyarlo en el caso de Morena

Romina Pereiro brindó su postura ante las consultas sobre la situación de la hija de su ex pareja, Jorge Rial

La detención de Morena Rial aun inconclusa y a la espera de definiciones que podrían traer consecuencias graves sobre ella, abrieron la puerta a la viralización del tema y un sinfín de opiniones, no solo por su vida mediática sino por las personas que se encuentran involucradas en ella. A diferencia del arresto anterior, hace apenas unas semanas, se conocieron pruebas fehacientes y la pena podría ser de cumplimiento efectivo.

Ante las últimas noticias trascendidas su padre, Jorge Rial , aclaró que no irá a visitarla, y dio los motivos del porqué de su decisión. Su día a día se encuentra enfocado en la protección de su nieto, sin descuidar el conocimiento de los detalles de la situación judicial de Morena, pero no siendo parte de su resolución en absoluto.

La ex pareja de Jorge Rial confirmó que habló con el periodista por la difícil situación de Morena Rial

Y3IHX7NCVBGGBAHDGWEUAOSKS4 (1).jpg Romina Pereiro y Jorge Rial.

Al principio, la panelista en temáticas relacionadas a la salud y el bienestar, intentó esquivar el tema por la magnitud que éste contiene, el cronista de LAM le recordó que ellos fueron familia e indagó un poco más, Pereiro expresó: “Sí, la conozco mucho. Cuando pasa algo, tanto de mis nenas, como de las nenas de él, y si es algo grave, nos mandamos un mensaje, que es más que nada de apoyo. Con Rochi (Rocío Rial) también”, dejando entrever que ha tomado contacto con su ex pareja ante la situación que está atravesando.

“Es triste la situación, entonces está bueno tener una red de apoyo, pero es solamente eso”, detalló Romina. Ante la consulta sobre cómo sintió a Jorge Rial, comentó: “Como a cualquier papá en una situación así. Me da tristeza, pero siento que no es mi lugar, ponerme a opinar, pero me da tristeza”. Durante las últimas semanas retomó con fuerza el método de crianza, las herramientas y la protección que Rial brindaba a sus hijas, sobre todo a Morena y, consultada sobre eso, Pereiro manifestó: “Sí, sé que fue así".