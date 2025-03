La ex de Luis Ventura, Estelita Muñoz, lanzó un durísimo y feroz descargo

Estelita Muñoz, la ex de Luis Ventura

Estelita Muñoz, exesposa de Luis Ventura , volvió a estar en el centro de la escena mediática tras un contundente descargo en una de sus transmisiones en vivo de Instagram. Si bien hoy no forma parte de ningún programa de televisión, la ex pareja del periodista utiliza sus redes sociales para compartir recetas de cocina y opinar sobre distintos temas, manteniendo un contacto frecuente con sus seguidores. Sin embargo, en su última emisión, sorprendió al responder con dureza a quienes la han criticado en el pasado.

Todo comenzó cuando una usuaria le preguntó si ya se había publicado una nota que le realizaron días atrás. Estelita, con su estilo directo, respondió: "No, yo ya les voy a avisar para que la vean. ¡Me vinieron a sacar unas fotos acá, que no sé cómo habré salido! Pero bueno… uno es grande. Les va a gustar, porque hablo de mí, muestro mis fotos de todos mis trabajos".

Fue en ese momento cuando decidió hacer una aclaración que no pasó desapercibida: "Porque yo no fui una vaga mantenida y quiero aclarar que siempre trabajé. Tengo todos esos recuerdos, de Galán, Sapag, Mario Sánchez, Javier Portales, trabajé con todos los grandes", lanzó con firmeza.

Estelita Muñoz, la ex de Luis Ventura

El comentario de Muñoz surge como respuesta a quienes la han señalado en diversas oportunidades, sugiriendo que dependía económicamente de Ventura. Frente a esto, remarcó su extensa trayectoria en los medios y el esfuerzo que siempre puso en su trabajo.

En la transmisión en vivo, su hijo Facundo Ventura, quien la estaba filmando, intervino para respaldarla: "De hecho, dejaste de trabajar para criarnos a Nahuel y a mí", señaló.

Estelita 2.jpg Estelita Muñoz, la ex de Luis Ventura

Una vida alejada de la televisión, pero activa en redes

Aprovechando la intervención de su hijo, Estelita continuó con su explicación: "Claro, cuando quisimos tener hijos, que los dos lo deseamos, yo me dediqué a criarlos, por eso dejé de trabajar, si no hubiera seguido. De todas maneras, cuando Facundo tenía un año y no venía bien la cosa, porque estábamos pagando esta casa, volví a trabajar con Galán".

En este sentido, reafirmó que su decisión de alejarse del ámbito laboral fue puramente personal y que, cuando las circunstancias lo requirieron, retomó su profesión. "Para aquellos que dicen que soy una mantenida, quiero aclararles que siempre trabajé y cuando dejé fue porque primero estaba mi familia", concluyó con firmeza.

Si bien en la actualidad no forma parte de ningún ciclo televisivo, Estelita Muñoz se ha mantenido activa en el mundo digital a través de sus redes sociales, donde interactúa con sus seguidores y comparte momentos de su día a día. Sus transmisiones en vivo no solo se centran en la cocina, sino que también sirven como espacio de reflexión y opinión sobre distintos temas de actualidad.