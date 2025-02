Luis Ventura denunció a Jorge Rial por "ensobrado" y reveló su polémico modus operandi

La guerra entre Luis Ventura y Jorge Rial sigue sumando capítulos, sobre todo por las acusaciones del ex co-conductor de Intrusos.

La disputa entre ambos comunicadores no es nueva, pero en los últimos días escaló a niveles inesperados. Ventura no solo apuntó contra su exjefe, sino que también revivió polémicas del pasado, asegurando que Rial intentó extorsionar a Ricardo Fort para evitar críticas en los medios y que el chocolatero se habría negado a pagar la cifra exigida.

La historia de la caja de alfajores y la sombra de los sobornos

"Un día terminó el programa en Ciudad Gótik (Radio La Red) y Jorge había recibido una caja de alfajores de una conocida marca. Él la había ido a buscar a la recepción. Después regresó a la mesa e hizo el programa. Cuando terminó, se levantó y se fue, pero se olvidó la caja", contó Ventura.

Pero la sorpresa llegó cuando los compañeros de Rial en la radio decidieron abrir el paquete. "Los muchachos que venían después, que era el programa de Gustavo López, abrieron la caja para comerse los alfajores a manera de broma y, cuando la abrieron, no había alfajores", lanzó.

Pampito, quien se encontraba en la mesa, no tardó en preguntar si había billetes en su interior. Aunque Ventura no lo confirmó directamente, el gesto del panelista y el silencio del estudio hicieron que el mensaje fuera claro.

"Yo solo relato, no juzgo. No condeno. Cada uno hace lo que quiere. Pero hagan un ejercicio muy simple: vayan y vean dónde vive Rial y vean dónde vivo yo. Ahí está la verdad. Yo sigo en Lanús desde siempre", sentenció Ventura.

La acusación de extorsión a Ricardo Fort por parte de Jorge Rial

Pero esta no fue la única denuncia que Ventura hizo contra Rial. En el mismo programa, recordó un episodio que involucra a Ricardo Fort, el mediático empresario fallecido en 2013.

"A mí Jorge ya me había boleteado de Radio La Red porque yo había firmado con Ricardo Fort, y para él eso era contraproducente para Intrusos. Pero el programa siguió funcionando igual porque todo el año se hicieron notas sobre Fort. ¿Por qué? A lo mejor no había pagado los 15 mil dólares que le habían pedido por mes para blindarlo", disparó.

Según Ventura, Fort le contó personalmente que Rial le exigía 15 mil dólares mensuales para no hablar mal de él en su ciclo. Al negarse a pagar, comenzó a ser blanco de críticas constantes en Intrusos. "Me lo dijo Fort. El problema conmigo era que Jorge le había pedido 15 mil dólares por mes y él no se los dio. Y cuando yo firmé con Fort, para Rial eso fue traición", agregó.