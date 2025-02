La sorpresiva respuesta de Morena Rial cuando le preguntaron si Facundo Ambrosioni fue su gran amor

Morena Rial rompió el silencio luego de sus dos polémicas detenciones y se refirió a su ex pareja y padre de su primer hijo.

El conflicto entre Morena Rial y su expareja, Facundo Ambrosioni , por la crianza de su hijo Francesco, volvió a quedar expuesto en los medios. La hija de Jorge Rial, que recientemente recuperó su libertad tras estar una semana detenida, hizo fuertes declaraciones en el programa Mañanísima, donde aseguró que hace más de dos meses que no ve al niño y que enfrenta muchas dificultades para comunicarse con él.

En medio de una entrevista con Carmen Barbieri, Morena relató su situación actual con el padre de Francesco y dejó en claro su malestar: "No tengo comunicación con Facundo. Para que conteste el teléfono estamos tres días, para que me deje hablar con Francesco estamos cinco", expresó con evidente angustia.

Además, lanzó una acusación contundente al revelar que la manutención del menor corre por cuenta de su padre, Jorge Rial. "A mi hijo la mantiene mi papá. Él es padre, pero mi papá le paga todo. A mi hijo le llenan mucho la cabeza y el nene sufre mucho. Le hacen daño al nene, no a mí. Cuando lo llamo, él le quiere sacar el celular para que no hable conmigo", agregó.

MOre Rial.jpg Morena Rial y Facundo Ambrosioni

Morena Rial habló sobre su Facundo Ambrosioni fue su gran amor

“Hubo una época en la que se amaron y estaban felices, ¿o no?”, le preguntó Carmen Barbieri. “Sí, Facundo, en su momento fue una persona importante en mi vida”, respondió. “Sí, ¿fue un gran amor?”, consultó la conductora.

“Sí. Fue la causa por la que me peleé con mi papá. Te podrás imaginar todo lo que lo quise. Hoy en día lo respeto, dentro de lo que se puede, porque es el padre de mi hijo”, respondió la mediática.

Según Morena, el pequeño vive en Córdoba, donde ella residió con Ambrosioni durante su relación, lo que complica aún más el contacto. "La tenencia la tenemos los dos, pero el centro de vida de Francesco está en Córdoba porque nosotros dos vivíamos en Córdoba. No lo veo desde el 20 de diciembre", explicó.

Tras las declaraciones de Morena, Facundo Ambrosioni no tardó en responder y en una entrevista para LAM negó rotundamente las acusaciones de su expareja. El cordobés, separado de la influencer hace más de cuatro años, se mostró sorprendido por las palabras de la madre de su hijo.

La respuesta de Facundo Ambrosioni: "Nunca le prohibí ver a su hijo"

"Primero que nada, nunca haría algo para lastimar a Fran. Soy el primero que piensa en él y prioriza su bienestar", afirmó Ambrosioni.

El exfutbolista aseguró que jamás impidió la comunicación entre Morena y su hijo y que tampoco realizó comentarios negativos sobre ella delante del niño: "Nunca sucedió eso de que le prohibí las llamadas o que le dije cosas en contra. No me corresponde y no dañaría a mi hijo".

Sobre la última vez que Morena vio a Francesco, corrigió la versión de su ex y sostuvo que la fecha no coincide con la que ella mencionó: "La última vez que lo vio fue el 2 de diciembre. Capaz se confundió la fecha, lo llevé yo y lo fui a buscar. Me sorprendió un poco lo que dijo".