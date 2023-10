La frase al "hígado" de Nicole Neumann contra Mica Viciconte en medio del escándalo familiar

Los conflictos y las indirectas a través de redes sociales se vienen sucediendo hace meses. El conflicto recrudeció cuando Nicole se enteró que no está invitada a la fiesta de 15 de Indiana. Tal vez por eso, en los últimos días la novia de Manu Urcera volvió a lanzar una contundente frase que estaría dedicada a la nueva mujer de su ex marido.

Si bien no etiquetó a nadie, Nicole Neumann compartió nuevo un mensaje en sus historias de Instagram que enseguida fue relacionado a la interna familiar que mantiene con Mica Viciconte, ya que no es la primera vez que le dedica fuertes frases a la ex protagonista de Combate.

NICOLE NEUMANN - MICA VICICONTE.mp4 En el móvil de LAM le preguntaron a Nicole Neumann por la fiesta de 15 de su hija Indiana.

“You either quit or keep going, they both hurt”, se puede leer en el posteo escrito en inglés. “O renuncias o seguís. Las dos opciones duelen”, es la traducción de la dura frase que Nicole eligió para descargar su frustración por el doloroso momento que vive con Indiana, y se agudizó más aún al saber que no solo no la invitará a su fiesta sino que la está organizando con la ayuda de Mica Viciconte.

EL FESTEJO DE INDIANA CUBERO

También en los últimos días Nicole fue interceptada por LAM en un evento promocional de la ciudad de Colonia, Uruguay. Allí, el notero Santiago Sposato le preguntó por los preparativos de su boda con Manu Urcera, que ya están encaminados y con las invitaciones enviadas, según reveló la modelo.

También le consultó sobre la fiesta de 15 de indianay su supuesta decisión de no invitarla. Pero fie al su costumbre, Nicole no soltó prensa sobre el tema porque, como siempre dice, ella prefiere "proteger a sus hijas" y no hablar del tema

Entonces Santiago Sposato le manifestó que de esta manera el público solo recibe "una sola campana" de los hecho. Sin inmutarse, Nicole Neuman le respondió “seguirán con una”, y se retiró a un lugar inaccesible para la prensa, dejando una vez más su versión del conflicto con Indiana abierto a la imaginación del público y la prensa, que quiere conocer la realidad desde la perspectiva de la modelo.