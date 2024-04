Espectáculos La Mañana Yanina Latorre La fuerte acusación de Yanina Latorre a Andy Kusnetzoff

Yanina Latorre se desquitó y expuso a Andy Kusnetzoff, tras la fuerte denuncia que hizo Raquel Mancini.







Andy Kusnetzoff quedó en el ojo de la tormenta cuando Raquel Mancini sacó a la luz el bullying que sufrió de su parte cuando él era notero de CQC. En medio de la visita de la modelo en LAM, Yanina Latorre destrozó al conductor y lo acusó de fingir para que su programa rinda mejor.

“Hay personas que me tienen que pedir perdón todavía, por ejemplo, Andy Kusnetzoff. Él se rió mucho de mí cuando hacía CQC. Y cuando yo trabajaba para la radio y estaba de notera, en pleno acto de la CGT, me dijo: ‘¿qué hacés acá, Mancini?’. Y le respondí: ‘Estoy haciendo lo mismo que vos, ¿no me ves que estoy con un micrófono y un grabador?’. Y lo ponían al aire y se reían”, expuso Raquel en Noche al Dente y desató el escándalo con el periodista.

ANDY KUSNETZOFF.jpg Yanina Latorre destrozó a Andy Kusnetzoff. Qué dijo Raquel Mancini sobre Andy Kusnetzoff “Cada vez que hablo de este tema me duele porque la pasé mal. Recuerdo que una vez yo estaba en un evento de una cadena que me pagaba y de repente veía al costado a los de CQC. Yo me iba para el otro lado, me iba con una amiga o con la persona que estaba. Le decía vamos, está viniendo el de CQC, vamos para otro lado”, confesó la modelo en LAM, tras el pedido de disculpas público de Andy y generó furia en Yanina Latorre.