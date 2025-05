Espectáculos La Mañana Sofia Calzetti La furia de Sofía Calzetti, la novia del Kun Agüero, luego que la compararan con Karina La Princesita

Sofía Calzetti y el Kun Agüero

Sofía Calzetti atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. En septiembre de 2024, junto a Kun Agüero, recibió a Olivia, su primera hija, y desde entonces no ha parado de compartir en sus redes sociales instantes de ternura familiar. Sin embargo, incluso en este contexto de alegría, las redes no siempre juegan a favor. Una usuaria decidió traer al presente a Karina La Princesita, ex del futbolista, y la reacción de Sofía no tardó en llegar… con ironía y sin rodeos.

La escena digital comenzó cuando una seguidora de Instagram comentó en una publicación: "Me gustaba más Karina para él", haciendo alusión a la cantante tropical que fue pareja de Agüero entre 2012 y 2017. El comentario no pasó desapercibido para Calzetti, quien no dudó en responder con sarcasmo: “Uy, entonces, ¿qué hacemos, Vero?”. La frase fue breve, pero contundente, y dejó en claro que no piensa tolerar comparaciones innecesarias ni aguantar que se ponga en duda su relación con el ex delantero de la Selección Argentina.

Kun 1.jpg El enojo de Sofía Calzetti El comentarios de Sofía Calzetti furiosa Estefanía Berardi, panelista siempre atenta a la actividad en redes, fue quien difundió la interacción al compartir una captura de pantalla en sus historias de Instagram. Con un simple “Ja, ja, ja, ja”, aprobó la forma en la que Calzetti salió al cruce, destacando la ironía con la que se manejó frente al comentario malintencionado.