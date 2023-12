La grave pelea que casi se da en el casamiento de Baby Etchecopar

Baby 1.jpg Baby Etchecopar y Silvia Cupeiro

Sin embargo, no todo salió como esperaban. El conductor, en diálogo con "Implacables", reveló las dificultades en la conformación de la lista de invitados: "Me decían ‘si va él, yo no voy’ y le dije a Jony Viale que iba a ser tirante". Entre los asistentes, se encontraban Gustavo Sofovich y Marcela Tinayre, generando un clima que Baby comparó con "un casamiento griego".